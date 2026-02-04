Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
En 'The Guardian' comparan lo que está haciendo la ultraderecha en España directamente con la Inquisición: "Igual que hace 500 años"
Política
Política

En 'The Guardian' comparan lo que está haciendo la ultraderecha en España directamente con la Inquisición: "Igual que hace 500 años"

El periódico británico hacer referencia a uno de los productos estrella de la gastronomía española, el jamón, y señala que, pese a ser exquisito, muchos lo utilizan como un elemento discriminatorio y raíz de la identidad católica.

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
Manifestación ultra en Torre Pacheco.EFE/ Pablo Miranzo

La gastronomía española es una de las marcas de identidad de nuestro país. Los productos y manjares se expanden de punta a punta de la península y también en los archipiélagos. Morcilla, torreznos, paellas, cocidos, cachopo, ensaladillas... Si empezamos a enumerar, la lista podría llegar a ser infinita. Sin embargo, si hay un producto que representa más allá de las fronteras, ese es, sin lugar a dudas, el jamón

El periódico británico The Guardian también es consciente de ello, pero ha ido más allá para analizar cómo este producto se ha fundamentado como uno de los pilares principales de la cultura española. "Su posición en la cultura española trasciende el mundo de la comida: Javier Bardem y Penélope Cruz se conocieron durante el rodaje de Jamón Jamón", resalta. Sin embargo, más allá de referencias cinematográficas, futbolísticas, como la segunda camiseta del CD Guijelo que viste en forma de jamón; e incluso popular, como los sorteos de las patas que cuelgan del techo en ciudades como Morella, el jamón tiene otro pasado.   

Pese a la alegría que da el jamón ibérico y su estrecha relación con las costumbres españolas, este producto identitario también guarda una historia oscura que el periódico británico no ha pasado por alto y que corre el riesgo de resurgir en esta época donde la extrema derecha se encuentra en alza. Y es que, históricamente, el jamón también ha jugado un papel de exclusión social. 

Historia del jamón y la Inquisición

En 1478, tiempo de la Inquisición española, se realizó la persecución de  lo que algunos consideraron herejes. Es decir, cristianos conversos del judaísmo o del islam, muchos de ellos seguían practicando su religión en secreto. Entonces, el consumo de jamón se convirtió en un símbolo de la identidad católica y una forma de excluir a aquellos que no lo tomaban por cuestiones de fe.  

Musulmanes y judíos empezaron a colgar, en forma de respuesta, chorizos en vez de jamón, otros incluso cocinaban jamón que no tenían intención de comer para que el olor llegara a vecinos y transeúntes, lo que podía camuflar la sospecha. Las matanzas de cerdo se convirtieron en parte del ADN popular y aquellos que no estuvieran presentes se convertían directamente en sospechosos.

"No estoy seguro de cuán ampliamente se comprenda el legado de la Inquisición en la dieta española, pero ver que la historia se repite es señal de que el pasado no se ha asimilado plenamente", escribe el periodista de The Guardian Abbas Asaria resaltando que "comer jamón se está utilizando una vez más en línea como un arma de exclusión social entre la juventud española de extrema derecha contra personas de origen musulmán y norteafricano".

De hecho, el periodista también menciona en su escrito una noticia nacional, aquella que se produjo por la realización de publicaciones virales hechas por IA que hacía camisetas y fundas de móviles de jamón. Dichas imágenes también presentaban un superhéroe llamado Ham-Man quien, según las mismas, "protegía a las personas de ser asaltadas por inmigrantes ilegales de origen magrebí y norteafricano". 

Lamine Yamal y el racismo 

"Este meme ha sido popular durante años entre la extrema derecha española como una forma de perseguir a los inmigrantes musulmanes", resalta Asaria. "Cuando se permite que prejuicios como este pasen desapercibidos en forma de memes y videos en redes sociales, inevitablemente se extienden a la vida real", prosigue. También menciona la victoria de España en la Eurocopa de 2024, donde un grupo de aficionados cantaron "Lamine Yamal come jamón".

"Puedes haber nacido en España, marcar el gol del torneo que da la victoria en la semifinal y dar la asistencia para el primer gol de la final, y sin embargo, para algunos españoles, la Inquisición no ha terminado", concluye el periodista poniendo de manifiesto que, aunque haya pasado medio milenio, la inquisición y sus prácticas siguen presentes en el país y aumentando con el auge de la extrema derecha.  

Diego Alonso Peña
Diego Alonso Peña
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de la sección de Política en El HuffPost España. En ella, informo acerca de la actualidad política que afecta a nuestro país, la realidad social a la que se enfrenta la ciudadanía o los eventos judiciales... entre otras muchas cosas. Tratamos todos los días de ofrecer a nuestros lectores la herramienta más importante de todas en democracia: estar informado.

 

Sobre qué temas escribo

Me dedico a escribir sobre la actualidad política en España y cómo esta impacta en la vida de la gente... Aunque, si soy sincero, cada semana se convierte en una especie de “elige tu propia aventura”, un cocido madrileño como los de antaño en los que no sabías lo que te podrías llegar a encontrar.

 

Bajo mi firma pueden encontrarse artículos sobre migración y la dramática situación humanitaria en el Mediterráneo y el Atlántico, la crisis de vivienda que golpea especialmente a mi generación o tragedias que han marcado a todo el país, como los incendios o la erupción del volcán de La Palma. También abordo temas de la actualidad política y judicial, como el procesamiento del fiscal general del Estado, de la pareja de Isabel Díaz Ayuso o de Begoña Gómez, al igual que la cobertura del Congreso Nacional del PP donde Esperanza Aguirre dijo que éramos “su medio favorito”, ¿os lo creéis? Además, he escrito sobre la muerte del papa Francisco, la despedida de Luka Modrić del Real Madrid, el genocidio en Gaza, desahucios... Hasta uno de Opinión. A este paso tardo menos en decir sobre qué no escribo.

 

Aun así, siempre trato de sacar un hueco para una de mis pasiones: la música. Concretamente, el rap. Que no os sorprenda ver alguna entrevista de vez en cuando.

 

Mi trayectoria

Al igual que la mayor parte de mi familia, nací en el kilómetro cero, en Madrid, así que soy un gato más. Estudié Periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y me gradué con un TFG acerca de la labor del periodismo español durante el 15M. Antes de El HuffPost pasé por las redacciones de El Confidencial, ElDiario.es y Redacción Médica. También he sido cajero, reponedor, monitor de tiempo libre... Un joven más de 26 años, vaya.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

el huffpost para merck

Más de Política