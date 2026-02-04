Una española que vive en Alemania da un dato que sorprende: "Hay una profesión que en España está mucho mejor pagada que en Alemania"

Una española que vive en Alemania ha señalado un dato curioso de aquel país comparado con España y que desmonta algunos mitos que envuelven a ambos territorios. "Hay una profesión que en España está mucho mejor pagada que en Alemania y esta es bombero", ha afirmado la usuaria de TikTok @imarss8.

Según explica, "en Alemania los bomberos son voluntarios": "No llevan un proceso de oposición como en España. Y al ser voluntarios tampoco tienen una paga fija, sino que tiran de ayudas del Gobierno, de Ayuntamiento, y a veces cobran 100 euros al mes".

"Es un trabajo complementario al trabajo que desempeñan. Sigue siendo el mismo trabajo, la misma profesión, los mismos riesgos, pero en España está muchísimo mejor controlado que en Alemania", subraya.

Cuántos bomberos voluntarios hay

Lo que dice la usuaria tiene una parte de verdad, puesto que es cierto que en Alemania sí hay muchísimos bomberos voluntarios, y de hecho forman la mayor parte del sistema de bomberos del país.

Según datos de la CTIF, la International Association of Fire and Rescue Services, en Alemania hay 1.014.953 bomberos voluntarios por 35.754 bomberos de carrera y 33.616 bomberos de planta.

Por qué hay bomberos voluntarios

La televisión alemana Deutsche Welle explica que en Alemania los bomberos voluntarios realizan la mayor parte de las operaciones de rescate porque mantener un servicio de bomberos a tiempo completo es costoso.

Esa misma fuente apunta que los voluntarios llevan consigo un localizador en todo momento que les avisa en caso de emergencia y cuando suena, se dirigen rápidamente a la estación de bomberos local y luego al lugar de la emergencia.

Qué hay que hacer para ser bombero voluntario

"Esto se debe a que la mayoría de los pueblos y aldeas pequeñas de Alemania no pueden permitirse un cuerpo de bomberos a tiempo completo, ya que el equipo y el personal son costosos de adquirir y mantener. Esto significa que los servicios de bomberos profesionales a tiempo completo suelen estar sobrecargados en muchas regiones y no se puede confiar en ellos para atender cada emergencia, especialmente porque podrían estar lejos y tardar mucho tiempo en llegar al lugar", señala.

Además, no cualquiera puede ser bombero voluntario, ya que se necesita realizar cursos y participar en una formación exhaustiva y regular. Estos voluntarios pueden recibir algunas compensaciones económicas, pero no tienen un sueldo como tal.