El Gobierno propone ceder a las comunidades autónomas el 55% del IRPF y el 56,5% del IVA

El Ministerio de Hacienda va proponer elevar la parte de la recaudación del IRPF y el IVA que el Estado cede a las comunidades autónomas, que pasaría del 50% actual al 55% y el 56,5%, respectivamente, según fuentes conocedoras del pacto ente el Gobierno y ERC.

Este incremento, que supondría que la mayor parte de los ingresos procedentes de los dos grandes impuestos españoles se entreguen a las regiones, se incluye dentro de la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica que este viernes presentará a los medios de comunicación la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La propuesta también dará a las comunidades autónomas la posibilidad de renunciar al actual sistema de entregas a cuenta (por el que reciben una serie de anticipos en función de las previsiones de recaudación y los desvíos se liquidan dos años después) para pasar a recaudar en tiempo real, igual que el Estado.

Esto permitiría a las regiones obtener todos los recursos que les corresponden en tiempo real, sin tener que esperar dos años para obtener fondos adicionales cuando la recaudación supera las previsiones ni tener que devolver parte de las entregas a cuenta cuando las previsiones han sido demasiado optimistas.

Acuerdo previo con ERC

Este jueves, el líder de ERC, Oriol Junqueras, anunció ya un acuerdo con el Gobierno para un nuevo modelo de financiación basado en un principio de ordenalidad. De esta manera, Cataluña sería la tercera CC.AA. que más dinero reciba al ser también la tercera que más aporta a las caja común (actualmente es la novena).

En una declaración a las puertas del Palacio de la Moncloa, donde se reunió durante algo más de una hora con Pedro Sánchez, Junqueras señaló que esto se traducirá en 4.700 millones más para el gobierno de Cataluña.

Este dinero adicional saldría de los 18.000 que el Gobierno prevé inyectar a todas las Comunidades Autónomas en un nuevo modelo de financiación que se presentará este viernes y que tendría que aprobarse posteriormente en las Cortes.