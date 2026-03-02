TCL quiere que tengas buen ojo: lanza su nuevo NXTPAPER 70 Pro con siete tecnologías para proteger la salud visual

Muchos son los que se pasan el día pegados a una pantalla. Esto acaba haciéndose notar con el paso del tiempo y nuestra vista se acaba resintiendo. Pero hay marcas como TCL que llevan tiempo potenciando unos smartphones que piensan en tu salud visual.

La compañía ha presentado este lunes en Mobile World Congress (MWC) 2026 su nuevo NXTPAPER 70 Pro. Su nuevo teléfono que busca facilitar el trabajo y la comunicación de una forma más cómoda y sin que resulte fatigante.

En cuanto a sus especificaciones, el nuevo dispositivo de TCL ofrece un diseño algo más grande que un smartphone tradicional, pero que es una opción muy versátil para el día a día.

Integra un sistema de cámaras trasero compuesto por un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. En la parte frontal, incluyen una cámara de 32 megapíxeles.

El nuevo NXTPAPER 70 Pro de TCL. TCL

Sus cámaras son capaces de ofrecer una experiencia casi cinematográfica, salvando las distancias, tanto en vídeo como en fotografía, gracias a la tecnología MuseFilm.

Además, también mejora su rendimiento en condiciones de baja luz gracias a su modo Super Noche. También permite grabar en 4K y aprovechar la estabilización dual OIS+EIS para poder bloquear el horizonte y ofrecer una mejor experiencia en vídeo.

La cosa no queda ahí, ya que también incorpora el procesador MediaTek Dimensity 7300, por lo que su rendimiento es bastante óptimo. También tiene buena autonomía con su batería de 5.200 mAh, que admite carga rápida. También cuenta con certificado IP68 que lo confirma como resistente al agua y al polvo.

7 tecnologías que protegen la salud visual

Con certificaciones internacionales como SGS y TÜV, la clave del nuevo móvil de TCL está en NXTPAPER 4.0, que es capaz de imitar la experiencia de la luz natural.

Lo más llamativo de todo es que es el único dispositivo del mundo con hasta siete tecnologías que protegen la salud visual de las personas. NXTPAPER 4.0 se integra en hardware y software.

La compañía asegura que se trata de la solución única a nivel mundial que cuenta con estas tecnologías de protección ocular. Son las siguientes: pantalla con luz natural, ausencia de parpadeo, filtrado de luz azul, visualización sin reflejos y antideslumbrante, protección en condiciones de baja luminosidad, confort circadiano y tecnología TruePaper Restoration.

De hecho, su avanzada litografía nano-matrix pone fin a los reflejos en exteriores. Para mejorar la experiencai, su Circular Polarized Light es capaz de asegurar que la visión sea clara y relajada.

Otra de las novedades es su botón físico, la tecla NXTPAPER, que es capaz de ir cambiando de forma cómoda los modos de papel de color, papel de tinta y Max Ink. También cuenta con la integración de Gemini y herramientas de IA como la traducción en tiempo real o la asistencia en la redacción, entre otras. El nuevo TCL NXTPAPER 70 Pro ya está disponible por un precio que parte desde los 299 euros.

La sorpresa es que TCL ha anunciado que su tecnología NXTPAPER ha dado el paso de integrarse por primera vez con la tecnología de pantallas AMOLED a partir de la próxima generación de dispositivos. Lo que permitirá por primera vez en un smartphone que una tecnología antirreflejos se pueda aplicar sobre un panel AMOLED.

Nueva generación de tablets

TCL también ha presentado en el MWC 2026 su nueva generación de tablets. Un anuncio que lo encabeza la TCL Note A1 NXTPAPER, primer e-note de la firma con la tecnología NXTPAPER Pure.

La tablet TCL Note A1 NXTPAPER TCL

La nueva tablet de la marca está pensada para sacarle el mejor rendimiento tanto en el trabajo como en la escuela. Gracias a su latencia ultrabaja y su T-Pen Pro, se puede transformar en una herramienta para el día a día.

Otro de los dispositivos anunciados es la TCL TAB A1 Plus, con una pantalla 2.4K de 12,2 pulgadas, que garantiza una tasa de refresco de hasta 120 Hz. A ella, le acompañan cuatro altavoces para mejorar el audio. También se hace notar la influencia de Gemini, con funciones avanzadas en IA.

Integra herramientas como el Asistente de escritura y el Asistente de texto que están ideados para potenciar la productividad y mejorar el trabajo diario. Algo que también se refleja en su interfaz renovada. El nuevo Magic Hub es capaz de reunir los contenidos para acceder a ellos de forma muy rápida.