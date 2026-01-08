Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Gobierno y ERC alcanzan un acuerdo en financiación que destinará 4.700 millones más para Cataluña
Sería la tercera CC.AA. que más dinero reciba al ser también la tercera que más aporta a la caja común.

Javier Escartín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al líder de ERC, Oriol Junqueras
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), saluda al líder de ERC, Oriol JunquerasEFE

El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha anunciado este jueves un acuerdo con el Gobierno para un nuevo modelo de financiación basado en un principio de ordenalidad. De esta manera, Cataluña sería la tercera CC.AA. que más dinero reciba al ser también la tercera que más aporta a las caja común (actualmente es la novena).

En una declaración a las puertas del Palacio de la Moncloa, donde se ha reunido durante algo más de una hora con Pedro Sánchez, Junqueras ha señalado que esto se traducirá en 4.700 millones más para el gobierno de Cataluña. 

En la misma intervención, Junqueras ha deslizado que este modelo podría beneficiar a otras regiones españolas, aunque ha preferido que los detalles del acuerdo los explique la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. "Todo el mundo gana", ha adelantado.

Esos 4.700 millones adicionales para Cataluña saldrían de los 18.000 que el Gobierno prevé inyectar a todas las Comunidades Autónomas en un nuevo modelo de financiación que se presentará este viernes y que tendría que aprobarse posteriormente en las Cortes. 

Sin novedades sobre la recaudación del IRPF

Pese al pacto anunciado hoy, los republicanos aseguran que todavía no se dan las condiciones para que haya unos presupuestos generales del Estado, aunque Junqueras ha apostado por la continuidad de la legislatura siempre que sea "útil".

Además, ha avisado de que algunos compromisos que adquirió el Gobierno todavía no se han satisfecho, como transferir la competencia de recaudación del IRPF. Sobre esto, Junqueras ha reconocido que no ha habido avances significativos durante su reunión con Pedro Sánchez, pero avisa: si hay territorios que recaudan todos los impuestos, no debería haber ninguna razón para que Cataluña no pueda recaudar al menos uno de ellos. 

ERC ya registró en septiembre en el Congreso de los Diputados su proposición de ley para que Cataluña recaude el IRPF, pero aplazó su trámite parlamentario hasta 2026 para no "distorsionar" las negociaciones sobre el modelo de financiación.

