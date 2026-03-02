Su novio le lleva a París por San Valentín y todo cambia cuando ve la vista que tiene desde su habitación

París es la ciudad del amor y eso no tiene discusión. La ciudad francesa es una de las diez ciudades más visitadas del mundo y cada San Valentín se llena de parejas que quieren disfrutar de su amor.

En las últimas horas se ha viralizado en TikTok un vídeo de una pareja que va a París y, al llegar al hotel, se quedan prendados al ver las espectaculares vistas de la Torre Eiffel desde su ventana.

El vídeo empieza con el novio abriendo la puerta del hotel. Es ella la que graba y enseña cómo es la habitación, con un gran ventanal, un balcón y una cama de matrimonio ocupando la mayor parte de la estancia.

390 euros la noche

Al salir al balcón hay un imponente campo de fútbol y justo a la derecha una vista espectacular de la Torre Eiffel, que se erige en medio de París. "Una de las experiencias MÁS INCREÍBLES de mi vida. Hotel Pullman, París", ha escrito la autora del vídeo.

Las imágenes superan en poco tiempo los 1,6 millones de reproducciones en la red social china y los 120.000 'me gusta'. En los comentarios muchos envidian las vistas y se sorprenden de que la torre se vea tan de cerca.

De hecho, muchos acusan a la autora del vídeo de haber usado Inteligencia Artificial para la foto y otros ponen el precio de la web de hoteles y pisos Booking para que los más incrédulos, si lo desean, puedan hospedarse ahí por 390 euros la noche más o menos.

