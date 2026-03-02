"Están muertos": Trump confirma la eliminación de los posibles sucesores de Jamenei y plantea una salida a lo Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, regresa a la Casa Blanca desde Florida, tras el inicio de la guerra con Irán, el 1 de marzo de 2026.

Donald Trump está incumpliendo su palabra. Ha iniciado una nueva guerra y le tocará afrontar lo prometió que nunca pasaría, la recepción de féretros de soldados norteamericanos envueltos en su bandera, caídos en combate. Sin embargo, esa contradicción, que causa escozor en el seno de su propio partido, el republicano, y no gusta en las encuestas, el presidente de Estados Unidos ocupa sus horas en llamar a medios y vanagloriarse de lo que se está logrando en Irán. En resumen, quedan semanas de guerra, pero EEUU y su aliado, Israel, van a darle la vuelta a todo.

Esta madrugada, ha levantado el teléfono para llamar a ABC News, en esa tendencia suya que elude las ruedas de prensa o los comunicados oficiales, y ha afirmado que los ataques en los que murió el líder supremo iraní, Alí Jameneí, el pasado sábado, también acabaron con la vida de los candidatos de Washington para escenificar una transición.

En su entrevista, el magnate dijo que habían identificado posibles candidatos para tomar el control de Irán tras la muerte de Jameneí, confirmada el domingo, por Teherán, pero murieron en la campaña de ataques conjuntos con Israel para descabezar al régimen. "El ataque fue tan exitoso que acabamos con la mayoría de candidatos", aseguró Trump en la llamada con ABC News.

"No va a poder ser nadie de los que pensábamos porque están todos muertos. Hasta el puesto segundo y tercero están muertos", confesó Trump, que en una intervención el sábado pidió al pueblo iraní tomar el poder por su cuenta.

Según informó la televisión estatal Press TV, en los bombardeos del sábado murieron e comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, el general Mohamad Pakpur, el secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamjani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes, el general Abdorrahim Musaví, y el ministro de Defensa iraní, Aziz Nasirzadeh.

Sobrevivieron el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, y Alí Larijani, jefe de Seguridad y nuevo hombre fuerte del régimen de los ayatolás.

¿Delcy, segunda parte?

En otra entrevista, esta vez con el diario The New York Times, Trump, ha sugerido que entre "(sus) opciones" para una transición en Irán está el ejemplo de Venezuela, donde altos cargos de Nicolás Maduro, incluida su número dos, Delcy Rodríguez, permanecen en la cúspide política del país tras el 3 de enero.

"Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el perfecto. Todos conservaron sus trabajos excepto dos personas", ha señalado en una entrevista telefónica concedida al rotativo, aludiendo al ataque efectuado sobre Caracas, el pasado 3 de enero, y que se saldó con la captura del dirigente venezolano y de la primera dama, Cilia Flores, quienes permanecen desde entonces en una cárcel estadounidense.

Preguntado sobre quién querría ver al frente del país centroasiático, el inquilino de la Casa Blanca ha afirmado que tiene "tres opciones muy buenas" pero ha eludido revelarlas: "Acabemos con el trabajo primero", ha defendido.

Pese a ello, Trump ha planteado que la ciudadanía iraní pueda movilizarse para reemplazar a su Gobierno una vez derrocado. "Dependerá de ellos si lo hacen o no. Llevan años hablando de ello, así que ahora obviamente tendrán una oportunidad", ha asegurado.

El dirigente estadounidense ha concedido en la misma jornada una serie de entrevistas, incluida una en el el diario británico 'Daily Mail' en la que ha indicado que la ofensiva sobre Irán podría durar hasta cuatro semanas "o menos".

"Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas. Hemos calculado que serán más o menos cuatro semanas. Siempre ha sido un proceso de cuatro semanas, así que aunque es un país fuerte, un país grande, tardaremos cuatro semanas, o menos", ha apuntado.

El secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, en una imagen del 9 de octubre de 2013 en Ginebra (Suiza), cuando negociaba con Occidente sobre su programa nuclear. Harold Cunningham / Getty

Jarro de agua fría

En declaraciones previas, el domingo, el mandatario norteamericano sostuvo que desde Teherán le había llegado ya una mano tendida para negociar, augurando una postura más flexible por parte de la nueva cúpula de la República Islámica. Sin embargo, el jarro de agua fría ha llegado a primera hora de este lunes, cuando el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Ali Larijani, ha afirmado que la república islámica no negociará con EEUU.

"No negociaremos con Estados Unidos", afirmó Larijani en un escueto mensaje publicado en su cuenta de X.

"No negociaremos con Estados Unidos"

El mensaje responde no sólo a las palabras de Trumo, sino a una publicación extra del Wall Street Journal alrededor de una supuesta iniciativa de Larijani para retomar las conversaciones con Washington.

Esta informaciçon llega después de que el ministro de Exteriores omaní, Badr al Busaidi, asegurara que su homólogo iraní, Abás Araqchí, le había hecho saber la disposición de Teherán a "cualquier esfuerzo serio que contribuya a detener la escalada y restablecer la estabilidad", según la agencia omaní ONA. Larijani también escribió en X que "la nación iraní se está defendiendo" dado que "el Ejército de Irán no inició la invasión".

"Trump ha hundido la región en el caos con sus falsas esperanzas (...) Con sus acciones delirantes, ha transformado su eslogan "América primero" en "Israel primero" y ha sacrificado soldados americanos para las ansias de poder de Israel", agregó Larijani.

Irán sigue recibiendo bombardeos de Israel desde que el domingo Estados Unidos y el estado judío coordinaron un ataque conjunto que mató del líder supremo iraní, Alí Jameneí, y varios altos cargos del Gobierno, además de dejar más de 200 muertes.

Por su parte, la república islámica también ha atacado Israel, así como países aliados de Estados Unidos en la región y que albergan sus bases militares, como Kuwait, Arabia Saudita, Baréin, Catar y Emiratos Árabes Unidos.