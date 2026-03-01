"Nunca quise ser candidata": el paso atrás de Yolanda Díaz y su visión 'optimista' del futuro de la izquierda 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirma que decidió hace ya bastante tiempo no volver a concurrir como candidata en unas elecciones y asegura que no se siente en entredicho. Según explica, si realmente quisiera optar al cargo, daría el paso y "se presentaría a unas primarias", pero insiste en que nunca tuvo esa intención, tampoco en los comicios del 23 de julio de 2023, cuando el Partido Socialista y Sumar lograron de forma agónica que la derecha y la extrema derecha entraran en el Consejo de Ministros.

Además, su vida personal parece haber constituido un peso determinante dentro de su decisión. "Quiero dedicarme a mi vida privada, a mi hija y a mi familia, a la que hace muchísimo tiempo que la tengo menos atendida de lo que me gustaría. Y, sobre todo, después de la muerte de mi padre", ha asegurado la ministra de Trabajo.

En una entrevista publicada por El País, Díaz sostiene que las críticas recibidas no han influido en su decisión. Reconoce, eso sí, que las tensiones internas le han pasado factura, aunque subraya que no ha protagonizado enfrentamientos y que "no piensa disputar ningún liderazgo" dentro de un partido.

El futuro de la izquierda y los acuerdos

Admite haber cometido muchos errores durante esta etapa, pero evita aclarar si su renuncia facilitaría un entendimiento con Podemos. Aun así, se muestra convencida de que las distintas fuerzas progresistas pueden llegar a acuerdos, porque —dice— eso es lo que reclama la ciudadanía.

Aunque dedica palabras amables a Gabriel Rufián y Pablo Bustinduy, rehúsa señalar a un posible líder para esa coalición de izquierdas y deja claro que no hará con nadie lo que, a su juicio, hicieron con ella. "Sé lo que he vivido. No voy a decir nada a partir de este momento", asegura.

Por otro lado, asegura que no le inquieta que Junts haya podido restar protagonismo a Sumar, y opina que tanto esta formación como el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, están favoreciendo indirectamente a la extrema derecha. En su opinión, el proyecto de Junts no sólo es racista, sino también clasista.

Objetivo claro: frenar a Vox

Díaz recuerda que en las elecciones generales de 2023 lograron frenar a PP y Vox cuando parecía inevitable, y promete que, aunque deje la política institucional, "hará todo lo posible para impedir" que la formación de extrema derecha llegue al Gobierno.

A ello suma que no quiere imaginar un país en el que Santiago Abascal esté al frente de áreas como Sanidad, Educación o Trabajo. Por ello, asegura que, esté donde esté, trabajará para evitar que eso ocurra, aunque desde un papel distinto del que no ha matizado cómo será.