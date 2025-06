El Gobierno, sobre el procesamiento del fiscal general del Estado: "Algunos jueces hacen cosas difíciles de entender" 

Si bien la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha reafirmado el "total respeto" del Ejecutivo a la Justicia, también ha deslizado que, "a estas alturas, es evidente que hay algunos jueces que hacen cosas difíciles de entender". Alegría se ha referido así al procesamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por parte del magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado.

Alegría ha negado, además, tal y como figura en el auto de Hurtado, que "hubiese habido instrucciones por parte de Presidencia del Gobierno a Fiscalía General del Estado". "No sucedió nunca", ha aseverado para lamentar que el juez del Supremo "haya hecho afirmaciones sin ninguna prueba".

Hablando de pruebas, además, la portavoz del Gobierno ha querido recordar que, si se lee el auto, puede comprobarse que no hay "ninguna prueba directa que determine que el fiscal filtrara nada". "Al contrario, existe un número importante de declaraciones de distintos periodistas de diferentes medios de comunicación, que declararon bajo juramento que tenían la información muchas horas antes y que no fue el fiscal general quien se la filtró", ha dicho. "Todos esos testimonios se han tirado a la basura y no se han tenido en cuenta", ha afirmado Alegría.

Desde la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Alegría ha reforzado la "total confianza" hacia Álvaro García Ortiz "por el magnífico trabajo persiguiendo siempre el delito". Asimismo, ha recordado que en un Estado de Derecho existe "la presunción de inocencia" y que el auto del magistrado del Supremo "no es firme" y "cabe recurso".