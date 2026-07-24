El juez cita a declarar a dos directivos de Plus Ultra que implicaron a Zapatero en el rescate

El juez José Luis Calama ha citado a declarar como investigados a los dos directivos de Plus Ultra que esta semana remitieron a la Audiencia Nacional sendos escritos sobre la implicación de José Luis Rodríguez Zapatero en el rescate de la compañía aérea. El instructor ha citado al presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Solá, el 7 de septiembre a las 9.00 horas y al CEO de la compañía, Roberto Roselli, al día siguiente.

En su escrito, ambos admitieron haber pagado "elevadas cantidades de dinero" al empresario Julio Martínez Martínez, socio del expresidente del Gobierno, para que mediara en la concesión del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno acabó concediendo a la aerolínea en plena pandemia. En concreto, el pago habría sido del 1% del valor de ese rescate, además de "otros pagos" a cambio de "intensas labores" como la negociación del aplazamiento de una deuda con Petróleos de Venezuela.

La nota remitida por ambas coincidió en el tiempo con la que Julio Martínez, amigo de Zapatero, también envió al juez implicando al presidente en el rescate de Plus Ultra. Una afirmación que repitió posteriormente en su declaración en la Audiencia Nacional, aunque sin especificar con qué personas se habría puesto en contacto el expresidente para facilitar la aprobación de dicho préstamo.

Este jueves, en su primera entrevista desde que fuera imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad, Zapatero negaba cualquier vinculación con dicho rescate. "No participé en el rescate de Plus Ultra. No hablé con nadie", dijo. De hecho, también desmintió que conociera la decisión del Consejo de Ministros días antes, como sostiene Martínez. "No conozco a nadie del consejo de la SEPI de aquel entonces ni tuve nada que ver con la tramitación. Yo no supe que se iba a rescatar", explicó.

Pese a negar las afirmaciones realizadas por su amigo, Zapatero evitó entrar en cualquier confrontación con Julio Martínez. "Yo no voy a entrar en la estrategia de defensa de ningún imputado. Yo pongo los hechos encima de la mesa y reitero mis afirmaciones sobre mi nulo papel en el rescate de Plus Ultra. Con Julio he tenido una amistad de hace años y hay que separar esto de lo que es un proceso judicial. No voy a renegar de que he tenido una amistad dilatada con él", señaló.

Rechaza anular la causa por pedirse fuera de plazo

Además de la citación a los directivos de Plus Ultra, el juez Calama también ha rechazado el incidente de nulidad de actuaciones de la causa que había presentado la defensa de José Luis Rodríguez Zapatero, argumentando que el expresidente del Gobierno presentó el escrito "fuera del plazo de 20 días que prevé la ley desde que la parte tiene acceso a las actuaciones".

El expresidente solicitaba la exclusión del procedimiento de doce resoluciones, entre ellas la entrada y registro en su despacho el pasado 18 de mayo y la pieza separada para investigar el origen de las joyas intervenidas en el mismo, cuya primera pericial arrojó un valor de 1,3 millones de euros.