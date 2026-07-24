Un estudio descubre por qué las plagas de ratas son cada vez más difíciles de controlar: "Son muy inteligentes"

Las ratas se está volviendo especialmente resistentes. Controlar una plaga ya no es tan sencillo como antes, lo que puede crear problemas de salud en los núcleos urbanos.

Un estudio de la Universidad Rutgers que se ha publicado en la revista Pest Management Science ha encontrado una posible explicación: podría deberse a la resistencia a los rodenticidas anticoagulantes, que son los venenos más utilizados en el control de roedores.

Los investigadores analizaron el ADN de 147 ratones domésticos y 143 ratas noruegas. Todos ellos fueron capturados en zonas urbanas del noreste de Estados Unidos. Después, analizaron las secuencias del gen Vkorc1 para identificar variaciones genéticas relacionados con la resistencia a rodenticidas.

A llevar a cabo la investigación, descubrieron que el 84% de los individuos portaban al menos una mutación en el gen Vkorc1, y el 69% o más tenían mutaciones previamente asociadas con resistencia a rodenticidas.

Es decir, las mutaciones de este gen son capaces de reducir la eficacia de los productos utilizados en el control de plagas, por lo que se hace complicado eliminarlas. Esta resistencia se ha convertido en un problema creciente en el control de plagas urbanas.

El estudio comenzó porque varias empresas de control de plagas alertaron sobre la pérdida de eficacia de sus productos. "Los profesionales del control de plagas nos decían que el control de roedores se estaba volviendo más difícil en algunos lugares", expone Jin-Jia Yu, investigador posdoctoral del Departamento de Entomología de Rutgers.

Una de las principales conclusiones del estudio es que la resistencia genética a los rodenticidas anticoagulantes está ya muy extendida entre los ratones urbanos del noreste estadounidense. Esto explica por qué los profesionales del control de plagas informan de tratamientos con menos resultados.

¿Qué propone el estudio para seguir controlando las plagas de roedores?

El estudio describe diferentes soluciones que podrían ayudar a controlar mejor las plagas, a pesar de las mutaciones genéticas.

Uno de ellos es alternar distintos tipos de rodenticidas para reducir la presión de selección, también implementar programas de manejo integrado de plagas o incrementar el monitoreo genético de las poblaciones de roedores. Por último, los investigadores sugieren reducir la dependencia de los métodos químicos.

Los autores del estudio aseguran que las ratas son cada vez más desconfiadas: “Son muy inteligentes. Se acercan muchas veces al alimento nuevo antes de comer la comida o el cebo”, explican. Este es uno de los motivos por el que habría que replantear cómo se controla su expansión.