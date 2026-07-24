Dua Lipa rescata este calzado en pleno verano y crea su propia tendencia 

Después de su gran boda en Sicilia y su luna de miel por el sur de Italia, Dua Lipa está viviendo un verano en Nueva York. Pero la cantante no ha ido solo a divertirse y, por ejemplo, disfrutar de la final del Mundial, sino que lleva varios días acudiendo a los estudios Electric Lady, por lo que se podría deducir que está grabando nueva música.

La intérprete de Houdini ha hecho de las llegadas al estudio su particular pasarela, haciendo gala de su estilo y demostrando que no sigue las tendencias al pie de la letra. En un verano en el que las chanclas con tacón están siendo las reinas absolutas del calzado veraniego, Dua Lipa ha desempolvado de su armario botas más propias del otoño que de pleno mes de julio.

El martes, la artista fue fotografiada con unas botas negras de caña alta estilo biker de la firma belga Ann Demeulemeester. Las combinó con unos vaqueros y una chaqueta roja de Ralph Lauren, utilizando a juego una bandana sobre su melena en el mismo tono de rojo.

Dua Lipa, el martes saliendo de los estudios Electric Lady GC Images

Dos días más tarde, este jueves, Dua Lipa dejó claro que no se trataba de una moda pasajera para ella y volvió a salir de su coche para entrar en los estudios con otras botas. En este caso, un modelo de la marca Chrome Hearts de piel, alto hasta la rodilla y con taconazo que lució con un vestido escote halter con estampado de lunares, una gorra y gafas de sol.

Dua Lipa, con botas de tacón de piel hasta la rodilla este jueves GC Images

Además de las botas, Dua Lipa, que es embajadora de Chanel, ha encontrando en su bolso Birkin 30 de color negro el accesorio perfecto para estos días de verano. La artista lo lleva con un pañuelo, también de Hermès, anudado y se ha convertido en su aliado perfecto para llevar dentro todo lo que necesita durante el día.

Hermès se ha posicionado inesperadamente como una de las marcas protagonistas del verano en parte gracias al Mundial, donde algunas estrellas como Haaland, Dembélé o Lamine Yamal han hecho gala de su colección de bolsos de la firma de lujo francesa.