Morant dice que no comparó a Feijóo con Hitler, sino que hizo un paralelismo entre las "políticas racistas" de PP y Vox

La ministra de Ciencia y Universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha asegurado este viernes que no comparó al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, con Hitler, sino que quería realizar "un paralelismo" para señalar que "los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas y xenófobas" como las que, a su juicio, están aplicando PP y Vox en territorios como la Comunitat Valenciana.

Morant ha realizado esta aclaración a preguntas de los periodistas en una visita como ministra a la Universidad Miguel Hernández (UMH) de Elx, después de que dirigentes del PP hayan exigido su dimisión en los últimos días por su comparación de un hipotético futuro gobierno liderado por Feijóo con Hitler.

En concreto, la titular de Ciencia dijo el pasado miércoles, en una entrevista en televisión, que Feijóo "está dibujando" un próximo Gobierno de coalición PP-Vox que se parece "cada vez más a esos gobiernos criminales como el de Hitler".

El PP salió en tromba a exigir su dimisión y una rectificación, al considerar que había cruzado "una línea inaceptable". Desde el PSOE, su portavoz en el Congreso, Patxi López, dijo que no es su "estilo" hacer este tipo de comparaciones porque no le gusta llevar "la política a los extremos".

Cuestionada por si va a pedir disculpas por estas palabras o por si piensa que no estuvo acertada, Morant ha respondido: "No, yo creo que hay que escuchar toda mi reflexión y, por tanto, yo no dije eso. Yo no comparé a Feijóo con Hitler. Sí que hice una reflexión: los gobiernos nazis empezaron también con políticas racistas, políticas xenófobas y políticas que deshumanizaban y que iban contra los derechos humanos".

"Y no siendo lo mismo --ha añadido--, el otro día en la Comunidad Valenciana se aprobó una ley de presupuestos con esa prioridad nacional que efectivamente son políticas xenófobas, racistas y también que deshumanizan". Y ha recalcado: "Es una reflexión que no la hago yo, la hace la ciencia, está demostrado científicamente, y también la hace la historia".

Para la líder de los socialistas valencianos, es "un mal comienzo" que PP y Vox empiecen a "implantar este tipo de políticas" como la 'prioridad nacional' que "provocan luego reacciones en la sociedad, infunden odio y enfrentan a unos ciudadanos con otros. "Y a mí me preocupa porque hay gobiernos que empezaron así y he hecho ese paralelismo", ha abundado.