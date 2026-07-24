La argentina María Becerra saca la bandera de su país en un concierto en España: lo que ocurre genera miles de comentarios
"No tenemos ningún problema".
La cantante argentina María Becerra ha sido una de las protagonistas de estas últimas horas gracias a lo que hizo durante un concierto ofrecido en Barcelona este miércoles, durante una de las actuaciones del BARTS Festival, realizado en la Plaza Mayor del Poble Espanyol.
La artista, que estuvo el pasado domingo interpretando el himno de Argentina en la final del Mundial con España -que ganó la selección entrenada por Luis de la Fuente gracias a un gol de Ferrán Torres-, decidió sacar durante este concierto una bandera de su país y lucirla por todo lo alto.
En medio de la polémica que se ha generado en Argentina con Rosalía después de que esta compartiera un vídeo de la exactriz de cine para adultos Mia Khalifa mofándose de la derrota de los argentinos contra España. El enfado con la artista catalana fue tan grande que hasta hubo gente que contó cómo devolver las entradas de su próximo concierto en Buenos Aires. Tras toda la polémica, Rosalía eliminó esas republicaciones.
En cambio, Becerra ha podido sacar la bandera sin ningún problema. De hecho, tal y como se escucha en el vídeo, la reacción del público fue de gritar y ovacionar todavía más en ese momento.
La cuenta fan de María Becerra en X, conocida como Comunidad María Becerra, ha publicado ese vídeo y se ha hecho viral con casi seis millones de reproducciones y miles de comentarios. En ellos se destaca la naturalidad con la que los españoles se han tomado que sacara la bandera argentina después de todo lo que ha pasado con Rosalía.
Estos son algunos de los mensajes:
- "Que orgullo de que María pueda hacer eso libremente en mi país sin nadie sintiéndose atacado, ¿podrá RosalÍa decir lo mismo?".
- "Y no ha pasado nada, como debería y debe ser siempre. Sin embargo en medios argentinos ataques anecdóticos (y condenables y despreciables) en España contra argentinos es la norma. Alguien está manipulando y deberían preguntarse por el motivo".
- "No tenemos ningún problema. Que pruebe a hacerlo una española allá a ver si sale...".
- "Los españoles reaccionando con clase ante las provocaciones, dudo que pasara lo mismo si fuera al revés con la Rosalía".
- "Celebremos que en España, está mujer tiene la libertad de mostrar con orgullo su patriotismo y no pasa nada. Si fuera al revés....bueno, ya lo sabemos".