El juez Santiago Pedraz inadmite la denuncia de ACOM contra las protestas propalestinas durante La Vuelta

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha inadmitido la denuncia presentada por la asociación proisraelí ACOM por las protestas en contra de la participación del equipo de Israel en La Vuelta ciclista a España y para denunciar el genocidio en Gaza. ACOM había denunciado por delitos de odio, contra la seguridad vial, desordenes públicos y lesiones a la Red Solidaria contra la Ocupación Palestina (RESCOP), al movimiento BDS (Boicot, Desinversiones y Sanciones), a los partidos EH Bildu, Sumar e Izquierda Unida y hasta al director técnico de la carrera, Kiko García.

En el auto, Pedraz entiende que no se observan "claros indicios" de ningún delito que sea competencia de la Audiencia Nacional, entre los que se encuentran, por ejemplo, los de terrorismo, crimen organizado o contra la Monarquía. Tras no comprobar ninguno de estos supuestos, el magistrado, por tanto, ha decidido "inadmitir a trámite la denuncia", una determinación que se corresponde con lo que había pedido Fiscalía.

En su denuncia, ACOM exigía "la cancelación inmediata de La Vuelta" por la organización de lo que entendía como "una campaña coordinada de odio, de antisemitismo y discriminación por nacionalidad". El presidente de la asociación señaló incluso a los organizadores de La Vuelta, a quienes acusó de actuar en "connivencia" con "los radicales", y a "autoridades del entorno del Gobierno de Pedro Sánchez".

Frente a lo que denuncia ACOM, este miércoles El HuffPost pudo hablar con una de las portavoces de las protestas no violentas en La Vuelta, Lidón Soriano, quien explicó que el único objetivo de las mismas es "mostrar apoyo al pueblo palestino y su lucha por acabar con la ocupación, con el apartheid". "Queremos hacer presión a nuestros Gobiernos para que detengan el genocidio. La mayoría de las compañeras somos deportistas, defendemos el deporte y las competiciones, pero no que se utilicen para blanquear un genocidio, una absoluta barbaridad. Lo que pedíamos y pedimos es la expulsión del equipo de Israel para que existiera una competición limpia, bonita, que permitiese a la gente salir en masa a aplaudir", explicó Soriano.

Con relación a las protestas que se han convocado para este fin de semana en Madrid, donde se celebrarán las dos últimas etapas de La Vuelta con un despliegue policial nunca visto, Soriano recordó que desde la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel "siempre se promueven acciones de resistencia civil no violentas. Hay una serie de protocolos para que nadie salga herido, ni los ciclistas ni los activistas. Por eso pedimos que no se agreda, estar visibles y quietos", solicitó Soriano.

Las protestas en contra del genocidio recibieron la comprensión hasta del actual líder de La Vuelta, el ciclista danés Jonas Vingegaard. Si bien señaló que "es una pena que ocurra precisamente aquí [en La Vuelta], apuntó en declaraciones a la cadena de su país TV2 que "la gente que protesta lo hace por algo". "Es horrible lo que está pasando ahora mismo, y creo que quienes protestan lo hacen porque necesitan un foro donde ser escuchados. [...] Están desesperados por ser escuchados, [...] necesitan que los medios les den esa posibilidad", comentó Vingegaard.