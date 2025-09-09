El líder de La Vuelta, Jonas Vingegaard, sobre las protestas: "Lo hacen por una razón, es terrible lo que está pasando"

El ciclista danés Jonas Vingegaard, actual líder de La Vuelta ciclista a España, se mostró este domingo comprensivo con las personas que en cada etapa del circuito protestan contra el genocidio en Palestina y la participación en la carrera de un equipo israelí. Si bien ha señalado que "es una pena que ocurra precisamente aquí", Vingegaard ha considerado que "la gente que protesta lo hace por algo". "Es horrible lo que está pasando ahora mismo, y creo que quienes protestan lo hacen porque necesitan un foro donde ser escuchados", ha dicho el deportista que viste el maillot rojo.

Vingegaard se pronunció así, además, este domingo al terminar la etapa en Monforte de Lemos, durante la cual un ciclista cayó a la calzada después de que un manifestante propalestino tropezase tras salir de una cuneta en la que se escondía. En declaraciones a la televisión danesa TV2, Vingegaard insistió en que quienes protestan lo hacen porque "están desesperados por ser escuchados, [...] necesitan que los medios les den esa posibilidad".

Aunque el equipo israelí, propietario de un empresario millonario cercano al primer ministro, Benjamin Netanyahu, ha decidido eliminar el nombre de "Israel" de su maillot, en La Vuelta son cada vez más quienes presionan sobre su retirada. Hace unos días, en un grupo de WhatsApp que comparten los corredores, el ciclista estadounidense Mateo Jorgenson, también del equipo Visma (el mismo que de Vingegaard) preguntó a sus compañeros si el conjunto de Israel debía permanecer en La Vuelta.

Según contó Sergi López-Egea en SPORT, Jorgenson "reflexionó, lejos de esa burbuja deportiva en la que muchas veces se sumergen los profesionales, diciendo que en el mundo había cosas más importantes y graves a lo que ellos hacían montados sobre una bici y dándole fuerte a los pedales".

A pesar de las presiones, desde la dirección de La Vuelta han reiterado en diferentes ocasiones que no expulsarán al equipo de Israel. Estos últimos, claro, no piensan abandonar. Su dueño, Sylvan Adams, calificó de "terroristas" a las personas que se manifestaron en el País Vasco. Adams, además, defensor de la actuación israelí en Gaza, recibió el apoyo de Netanyahu.

Este martes, La Vuelta retoma tras su actividad después de un lunes de descanso. De nuevo, se esperan nuevas protestas en Galicia, donde hace unos días fueron detenidas diez personas, ya en libertad.