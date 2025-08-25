El líder de Vox en Madrid que cobra un plus de más de 1.500 euros y no acude a la Asamblea

El líder de Vox en Madrid, José Antonio Fúster, es cuestionado por sus ausencias en la Asamblea de la capital. Bajo su perspectiva, esto se justifica por su responsabilidad con el Comité de Acción Política del partido en el que es portavoz nacional. Sin embargo, tal y como ha adelantado El País, Fúster cobraría un plus de 1.556 euros más al mes por precisamente esa responsabilidad que elude.

El caso del portavoz regional no es el primer caso de esta situación. Emilio Delgado, de Más Madrid, y con el mismo cargo que el diputado de la formación de extrema derecha, se encuentra en la misma situación. Pese a ello, la Cámara regional ha concluido que no pueden ser sancionados y que, para ello, habría que modificar la normativa para que se aplique la misma sentencia en todos los casos similares.

De todas las reuniones de junta de portavoces que han habido este año —46—, Fúster tan sólo habría asistido a 12. Por otro lado, Delgado sólo habría asistido a 2 de 65. Ambos cobrarían el plus por su desempeño como portavoces. Que fue el principal argumento y preocupación de la Cámara para replantearse si se habría incurrido en algún tipo de infracción por no estar presentes en dichas responsabilidades. Ambos partidos han afirmado que sus diputados habrían cumplido con sus obligaciones y reglamento.

La situación y la poca exactitud de la norma hace que se barajen diferentes escenarios para su modificación y que los diputados regionales estén obligados a cumplir. La asistencia a la Junta, impide que se les solicite que devuelvan el dinero, según un informe firmado por un letrado de la Asamblea al que accedió El País.

"A pesar del número significativo de ausencias de los portavoces adjuntos en las reuniones de la Junta de Portavoces (...) no resulta procedente, en nuestro criterio, instar la devolución de las cantidades percibidas", asegura el informe que matiza que "no habría ningún soporte jurídico" precisamente por la poca precisión de la norma que rige a todos los diputados regionales.

Ante esta situación, hay tres opciones viables para modificar esta anomalía. Reconocer en la norma de asignación económica que la función a indemnizar en este caso es la de portavoz adjunto, explicitar que esa indemnización es por asistir a la junta de portavoces y con qué consecuencias podría acarrear o establecer un mínimo de asistencia para poder acceder al suplemento.