El misterio de la 'excepción ibérica': qué pasará cuando decaiga a partir del 1 de enero de 2024

La 'excepción ibérica' que ha favorecido en estos dos últimos años una sustancial rebaja del precio de la luz en España y Portugal está a punto de desaparecer. La medida, que lleva sin activarse desde febrero por la estabilización de los precios de la energía, decaerá de manera automática el 31 de diciembre de 2023, la fecha límite que permitió la Comisión Europea. Desde el ministerio de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ya se da por hecho que no habrá prórroga posible y desde el primer día de 2024 se volverá a la situación anterior.

Pese a ser una apuesta muy criticada por la oposición, la medida impulsada por el gobierno de Pedro Sánchez ha abaratado de forma notable el precio de la luz con respecto al resto de países de la UE. Según datos de Eurostat, España fue el país donde más bajó el precio de la electricidad en los hogares en la primera mitad de 2023 en UE en comparación con el primer semestre de 2022. En concreto, bajó un 41% frente a escandalosas subidas como las de Países Bajos (953%), Lituania (+88%), Rumanía (+77%) o Letonia (+74%).

Actualmente, el precio de la luz en España es un 50% más barato que la media europea y la estimación del Gobierno es que los consumidores se han ahorrado más de 5.000 millones de euros.

Pero, ¿qué va a pasar ahora que se acaba la 'excepción ibérica'? ¿Va a volver a subir la luz? Al no aplicarse desde febrero de este año, el fin de esta medida no supondría a corto plazo ningún cambio importante en la factura de la electricidad. Algo que, obviamente, podría cambiar si de nuevo el combustible vuelve a encarecerse, como ocurrió en 2022.

Sin embargo, la factura de la luz previsiblemente sí subirá al decaer otras medidas de contención aplicadas hasta ahora por el Gobierno, como la rebaja del impuesto eléctrico (ahora en el 0,5% pero que subiría de nuevo al 5,11%), la rebaja del IVA (del 5% pasaría al 21%) o los descuentos en el bono social eléctrico (los consumidores vulnerables tienen en 2023 un descuento del 65% y en 2024 volverá al del 25% y los vulnerables severos tienen ahora un descuento del 80% y ahora volvería al 40%).

Lo mismo sucederá con la suspensión temporal del Impuesto a la Producción de Energía Eléctrica, que también llega a su fin el 31 de diciembre. Según la OCU, el fin de estas medidas podría incrementar la factura de la luz en unos 20 y 30 euros mensuales para un hogar medio de cuatro convivientes.

Una de las principales novedades del próximo año será que la tarifa regulada de la electricidad será más estable, aunque no necesariamente más barata tras la reforma del PVPC. Con este cambio, el 75% del precio estará determinado por el precio diario y el resto (25%) se repartirá entre el mercado de futuros mensual, trimestral y anual. Esto, según advierte la OCU, no garantiza que el precio vaya a ser más bajo pero sí menos propenso a las extremas fluctuaciones. De tal manera, ya no habrá grandes diferencias entre el precio máximo y el mínimo que alcanza la electricidad a distintas horas del día. El PVPC está disponible actualmente para para personas físicas (y comunidades de propietarios) y microempresas.

¿Y qué pasa con el gas?

Con respecto al gas, su IVA está actualmente rebajado al 5% y la Tarifa de Último Recurso (TUR) no puede subir más de un 15% de un trimestre a otro. Se desconoce si estas medidas se prorrogarán también en 2024 o no. Además, las comunidades de vecinos también están a la esperan de saber sí podrán continuar acogidos al mercado regulado bajo la ‘TUR 4 de Ahorro Vecinal’, que creó el Gobierno como medida excepcional ante el elevado incremento de los precios.