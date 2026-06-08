Las claves de la visita del papa al Congreso: inmigración, guerra, polarización y el futuro de Europa

La imagen será histórica. Por primera vez, un papa tomará la palabra ante las Cortes Generales reunidas en el Congreso de los Diputados. Pero más allá del simbolismo institucional, el discurso que León XIV pronunciará este lunes en Madrid llega en un contexto especialmente complejo tanto para España como para Europa.

Tras congregar a cerca de un millón y medio de personas en la misa celebrada este domingo en la plaza de Cibeles y recorrer una capital volcada con su visita, el pontífice afronta una jornada marcada por la política, la diplomacia y algunos de los debates que más dividen actualmente a las sociedades occidentales.

La inmigración, una de sus grandes banderas

Desde el inicio de su pontificado, León XIV ha mantenido una línea continuista respecto a Francisco en la defensa de los migrantes y refugiados. En una Europa donde el endurecimiento de las políticas migratorias gana terreno y donde los partidos nacionalistas y soberanistas continúan creciendo, el mensaje del papa sobre la acogida y la dignidad humana será seguido con especial atención.

España tampoco es ajena a ese debate. La presión migratoria en Canarias, la gestión de las fronteras y la integración de los recién llegados forman parte de una discusión política permanente que previsiblemente aparecerá de una u otra forma en su intervención.

Las guerras que preocupan al Vaticano

La visita se produce además en un escenario internacional marcado por varios conflictos abiertos. El Vaticano ha intentado en los últimos meses desempeñar un papel de mediación en algunas de las principales crisis internacionales y León XIV ha insistido repetidamente en la necesidad de impulsar soluciones diplomáticas frente a la lógica de la confrontación.

La guerra en Oriente Medio, las tensiones entre Estados Unidos e Irán y los conflictos que siguen golpeando distintas regiones del mundo forman parte de una preocupación constante para la Santa Sede.

Una Europa en busca de rumbo

Otro de los asuntos que sobrevuela la visita es el futuro del proyecto europeo.

Durante sus primeros meses de pontificado, León XIV ha apelado en varias ocasiones a la necesidad de reforzar la cohesión social, combatir la fragmentación política y recuperar una visión común para Europa.

Se trata de un mensaje que conecta con algunas de las preocupaciones actuales de la Unión Europea: el auge de los extremismos, la pérdida de confianza en las instituciones y las crecientes dificultades para alcanzar consensos.

La polarización política

El discurso llega también en un momento de fuerte polarización en España.

Aunque el papa evita habitualmente las referencias directas a la política interna de los países que visita, buena parte de sus mensajes recientes han girado en torno al diálogo, la convivencia y la necesidad de rebajar la tensión en sociedades cada vez más divididas.

Precisamente ese fue uno de los ejes de su encuentro este domingo con representantes de la sociedad civil, la cultura, la economía y el deporte, donde llamó a "tejer redes" y a construir espacios de entendimiento.

El momento más delicado de la visita

La agenda del lunes incluye además uno de los actos más sensibles de todo el viaje. Por la tarde, León XIV se reunirá en la Nunciatura con víctimas de abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, un encuentro que durante semanas había sido una de las grandes incógnitas de la visita y que finalmente fue confirmado por el Vaticano.

El gesto tiene una enorme carga simbólica y supone una de las citas más importantes para un pontífice que ha insistido en la necesidad de afrontar esta crisis con transparencia y cercanía hacia las víctimas.

Por eso, aunque el foco mediático estará puesto en el Congreso, la jornada de León XIV será mucho más que un discurso institucional. Será una oportunidad para comprobar qué papel quiere desempeñar la Iglesia en una Europa atravesada por la incertidumbre, la división política y los grandes desafíos del siglo XXI.

La comparecencia de León XIV ante las Cortes llega además apenas 24 horas después de una de las imágenes más impactantes de su visita a España. Según los organizadores, alrededor de un millón y medio de personas siguieron la misa del Corpus Christi celebrada en la plaza de Cibeles y las calles del centro de Madrid, en una demostración de capacidad de convocatoria poco habitual en la Europa actual.

Durante esa celebración, el pontífice pidió a los fieles que no conviertan la religiosidad en "un museo del pasado" y les instó a salir de una "fe cómoda y privada" para implicarse en los desafíos de la sociedad. Un mensaje que también estuvo presente horas después en su encuentro con representantes de la cultura, la economía, la educación y el deporte, donde defendió el diálogo y la construcción de "redes" en favor de la dignidad humana.

La jornada de este lunes concluirá con otros dos actos cargados de simbolismo. Tras reunirse con las víctimas de abusos sexuales en el seno de la Iglesia, León XIV visitará la catedral de la Almudena para rezar ante la patrona de Madrid y cerrará el día con un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu, poniendo fin a la que probablemente será la jornada más intensa y significativa de su viaje a España.