'The Economist' se pregunta "cuánto tiempo podrá durar Pedro Sánchez" y responde con una frase demoledora

El prestigioso semanario económico británico The Economist se ha preguntado "cuánto tiempo puede durar Pedro Sánchez" y ha dado respuesta con una frase demoledora: "Cuanto antes se celebren elecciones, mejor".

En el texto, la publicación explica que "los crecientes escándalos de los socialistas amenazan con derrocar al presidente del Gobierno español", que recuerda que llegó al poder tras una moción a censura a Mariano Rajoy por corrupción.

"Tras prometer la regeneración de la democracia española, Sánchez se encuentra debilitado por escándalos que involucran a figuras destacadas de su propio Partido Socialista", sentencia The Economist, que señala que "dos de los colaboradores más cercanos de Sánchez en el partido, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, fueron procesados respectivamente por manipulación de contratos públicos".

"Los últimos golpes son aún más duros"

Pero el artículo pone el foco en que "los últimos golpes son aún más duros": "El mes pasado, un juez del Tribunal Supremo señaló a José Luis Rodríguez Zapatero, ex primer ministro socialista elogiado por algunos como el guardián de los valores actuales del partido, como el presunto líder de una red de tráfico de influencias".

En cualquier caso, el semanario señala que el entorno de Sánchez se queja de que "las investigaciones son un intento coordinado de derrocar al gobierno por medios ilícitos". "Se quejan de persecución y de un doble rasero", explica el artículo, que admite que "tienen razón en parte".

"El hermano de Sánchez y su esposa enfrentan cargos penales en tribunales inferiores por conductas que parecen simplemente poco éticas, no ilegales", subraya The Economist, que en cualquier caso destaca que "los últimos escándalos han llevado a dos de los aliados parlamentarios del gobierno, los partidos nacionalistas vasco y catalán, a pedir elecciones generales anticipadas".

"España no es un país particularmente corrupto"

"Sin embargo, no están dispuestos a propiciarlas apoyando una moción de censura, ya que eso implicaría votar con Vox, un partido de extrema derecha. En privado, muchos alcaldes y cargos regionales socialistas afirman que el plan de Sánchez de permanecer en el cargo hasta julio de 2027 perjudicará sus posibilidades en las elecciones locales, previstas para el próximo mes de mayo. Pero pocos se atreven a decirlo públicamente", expone el semanario, que en todo caso lanza una advertencia: "Contrariamente a lo que pueda parecer, España no es un país particularmente corrupto".

"La corrupción se limita en gran medida a la contratación pública y la financiación de partidos políticos. Aun así, a pesar de sus promesas, Sánchez ha hecho poco para frenarla. El coste de este estancamiento político es un creciente cinismo público hacia la democracia española y sus instituciones. Cuanto antes se celebren elecciones, mejor", zanja.