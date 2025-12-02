El nuevo president de la Generalitat, Pérez Llorca, pide perdón a las víctimas de la DANA: "Nadie estuvo a la altura"

El nuevo president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha comenzado este martes su discurso de la toma de posesión de su nuevo cargo cumpliendo la promesa que hizo hace cinco días cuando aseguró que pediría perdón a las víctimas de la tragedia del 29 de octubre de 2024. "Tal y como prometí, pido perdón a los familiares y amigos de aquellos que perdieron la vida en la DANA", ha comenzado el nuevo presidente autonómico.

"No nace como una obligación, sino como una convicción personal que tiene como objetivo alcanzar un entendimiento para poder seguir adelante", ha proseguido Pérez Llorca después de un año en el que aquella catástrofe ha marcado significativamente la vida de los valencianos y de las instituciones. "Para hablar claro, ni el propio 29 de octubre ni los siguientes días, nadie estuvo a la altura de la catástrofe", ha afirmado el president.

Pérez Llorca esgrimía estas palabras con una intención clara: "Conseguir una reconciliación entre las instituciones para poder reconstruir y pasar página". "Ha sido un año duro en el que, en muchas ocasiones, lo único que se ha hecho es añadir dolor al dolor y las víctimas no se merecen sufrir más", ha dicho.

"Necesitamos terminar con estos debates que sólo generan resentimiento y mirar adelante", ha concluido el nuevo president de la Generalitat en una toma de posesión que ha reconocido que "no se esperaba". "Nunca pensé que me tendría que dirigir hoy a todos ustedes como president, pero para mí es un gran honor y espero cumplir con mis obligaciones y responsabilidades", ha concluido en este apartado inicial de disculpas.

Tras ello, el president de la Generalitat ha dicho que espera "un Consell plural" en el que se puedan acercar las diferentes sensibilidades del Palau en el que "la vivienda, la ocupación y los principales problemas de los valencianos" deben ser el eje principal de su gobierno.