Juanfran Pérez Llorca, elegido president de la Generalitat valenciana tras lograr el apoyo de Vox

El candidato del PP, Juanfran Pérez Llorca, durante el pleno celebrado para investirlo como nuevo president de la Generalitat en sustitución de Carlos Mazón, el 27 de noviembre de 2025.

Ya hay sustituto oficial de Mazón. Juanfran Pérez Llorca (PP) ha sido investido como presidente de la Generalitat Valenciana este jueves, convirtiéndose en el octavo presidente de la Generalitat gracias a los 40 apoyos del PP y los 13 de Vox en primera votación.

Lo ha conseguido después de que el portavoz de Vox en Las Cortes Valencianas, José María Llanos, confirmase que su partido (Vox) daría su apoyo a la investidura de Juanfran Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana.

"Vox lo tiene claro. Vox está preparado, está dispuesto, pero no a cualquier precio, sino al precio del gran valor de esta tierra, el valor de nuestro querido reino de Valencia. Este es el camino y por todo ello apoyaremos su investidura", ha señalado momentos antes durante el debate de investidura este jueves.

La sesión ha estado caracterizada por la ausencia del jefe del Consell en funciones, Carlos Mazón, que ha llegado a Les Corts por la tarde. El hasta hoy 'president' ha accedido al hemiciclo apenas un minuto antes de comenzar la votación. Al ser preguntado sobre si Llorca será un buen presidente, ha respondido que será "magnífico".

Instantes antes, Mazón ha compartido unos minutos junto a diputados de su formación en las dependencias del PP en la primera planta, junto al hemiciclo, entre los que estaban presentes, además de Pérez Llorca, el presidente de la Diputació de València y líder provincial del PP en Valencia, Vicent Mompó, el síndic del PP en Les Corts, Nando Pastor, la portavoz adjunta Laura Chulià o el senador Gerardo Camps, además de altos cargos de Presidencia de la Generalitat y consellers como Susana Camarero o Miguel Barrachina. En un momento determinado se han escuchado algunos aplausos.

En su discurso de investidura, Pérez Llorca ha asegurado que su propósito "no es otro que continuar con el cambio que empezó en 2023" y ha indicado que se presenta "sin ningún acuerdo cerrado, pero con la determinación de acabar esta sesión con un pacto que asegure la gobernabilidad".

También ha avanzado que sus "primeras palabras" como 'president' serán para "pedir perdón" a las víctimas de la dana, ha exigido la reforma de la financiación y ha abogado por una política migratoria "ordenada" y por publicar la nacionalidad de los delincuentes.