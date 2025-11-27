El PP espera una investidura rápida de Pérez Llorca que deje a Mazón en "el pasado"

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quiere que la de Juanfran Pérez Llorca sea una investidura más, sin mayor festejo. Nadie de la dirección nacional del partido acudirá a Valencia para respaldar al que con toda probabilidad será el nuevo presidente de la Generalitat valenciana en sustitución de Carlos Mazón. "Es una cuestión autonómica", minimizan fuentes de la formación en Génova.

Quien sí acudirá para "respaldar", aunque no tendría por qué asistir, será su predecesor en el cargo, Carlos Mazón, que ha estado muy pendiente tanto de las negociaciones para formar nuevo Gobierno como espera estarlo del futuro del mismo. Fuentes del entorno de Mazón apuntan a que el expresidente está de acuerdo con que se realicen algunos cambios, pero no una remodelación completa. "Ajustes, sí; destrozo, no", comentan. De hecho, los consejeros nombrados por el expresidente esperan continuar.

En el Partido Popular no dudan de que Pérez Llorca será el nuevo presidente, pero son conscientes de que todo sigue en manos de Vox. Desde el entorno del candidato aseguran que este utilizará su discurso de investidura para hacer algunas "referencias explícitas a lo pactado" y piden "tranquilidad". "Todo irá bien. Pérez Llorca incluirá en su discurso aquello que a Vox le parece importante", dicen para celebrar que la formación de Santiago Abascal no haya pedido "escenificar nada previamente".

Mientras en el PP valenciano creen que Pérez Llorca será presidente en la primera votación, su entorno es más cauto. "Eso solo lo sabe Vox, aunque lo lógico es que sí", consideran. Eso sí, en Génova se muestran mucho más prudentes. Creen que Vox todavía pueda querer dar algún golpe de efecto que les haga pasar otro mal trago.

Lo que sí tienen claro en la dirección nacional del Partido Popular es que, tras la investidura de Pérez Llorca, Mazón, a quien critican en privado, ya no será un estorbo. "A partir de este jueves, Mazón es pasado", avanzan fuentes del partido. Solo entonces se producirá el respaldo de Feijóo al nuevo presidente, a quien quieren poner también a la cabeza del PP valenciano sin pasar por un Congreso, como avanzó El HuffPost.

Aunque el Partido Popular quiera relegar al ostracismo a Mazón, lo cierto es que será difícil, sobre todo cuando no dejan de salir todavía a cuentagotas novedades sobre lo que hizo el expresidente de la Generalitat la tarde de la DANA. Este miércoles, el diario Levante-EMV publicó que la periodista Maribel Vilaplana pudo haber llevado en su coche a Mazón al Palau de la Generalitat tras salir del aparcamiento a las 19.47 horas, en contra de lo que ambos defienden y de lo que ella misma declaró ante la jueza.

Ante estas nuevas revelaciones, Mazón se ha ratificado en lo que ya expresado. Mantiene que fue "andando directamente al Palau" desde el aparcamiento "sin hacer ninguna parada, sin entrar en ningún otro sitio". "Vuelvo a desmentir que estuviera ilocalizable, vuelvo a desmentir que estuviera en paradero desconocido. Vuelvo a desmentir que fui a mi casa, vuelvo a desmentir que me enseñaran ningún pantallazo. Vuelvo a desmentir que tuve ninguna otra reunión", se ha defendido Mazón.