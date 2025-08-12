El PP defiende los cánticos de "Pedro Sánchez, hijo de p..." porque es el "hit" del verano

El diputado autonómico del PP Aragón Juan Pablo Artero ha defendido este lunes que la alcaldesa de Huesca y un consejero de su gobierno, ambos del PP, retrasaran el pregón de las fiestas de San Lorenzo para que la gente pudiera gritar más tiempo "Pedro Sánchez, hijo de puta".

"Déjales que están contra Sanchez", se le escuchó decir a través del micro al consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López. La alcaldesa de la ciudad, Lorena Orduna, añadió: "Espera, espera".

En una rueda de prensa, Artero aseguró ha defendido lo que pasó durante el pregón y aseguró que ese grito ya se ha convertido en el "hit del verano".

"En muchísimos pregones, fiestas patronales, festivales y conciertos se está produciendo este signo, esta protesta contra Pedro Sánchez y su Gobierno, y desde luego el PSOE no lo va a poder acallar, porque eso no está alentado por ningún consejero, por ningún alcalde del Partido Popular", sino que "son manifestaciones espontáneas que lo que hacen evidente es que la gente está harta de Pedro Sánchez y está harta de la corrupción del Partido Socialista".

Sin embargo, según el dirigente del PP, el PSOE con sus críticas "sólo pretende desviar la atención" y le molesta "no poder acallar la opinión espontánea de los ciudadanos que ahí se congregaron: El PSOE querría que la gente no pudiera expresar libremente su opinión".

El cántico contra el presidente del Gobierno se ha coreado este verano en diferentes eventos públicos multitudinarios, como varios conciertos de Juan Magán, en la velada de Ibai Llanos y hasta en Alemania cuando jugó la selección española la Nations League contra Francia.

Igualmente, el guitarrista del grupo Mägo de Oz, Víctor de Andrés, cogió el micrófono durante uno de sus conciertos y gritó: "¡Sánchez, me cago en tus muertos!".