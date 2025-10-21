El PP elimina los pagos en efectivo en el Senado, después de usarlo políticamente contra el PSOE por Ábalos

La Mesa del Senado, en la que el PP cuenta con mayoría, ha decidido este martes acabar con los pagos en metálico que cobraban los funcionarios y los senadores por los gastos en los viajes de las delegaciones internacionales a raíz de la polémica por el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que destapó sobres de dinero para el exministro José Luis Ábalos.

Según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias, a partir de ahora, el abono de las dietas por desplazamiento en viaje oficial a que tengan derecho senadores y funcionarios se realizará mediante transferencia bancaria, dado que, actualmente, "se ha convertido en la forma habitual de realizar cualquier pago".

Hasta ahora, los pagos por dietas se realizaban en efectivo con el objetivo de "facilitar" a los senadores y funcionarios la disponibilidad de fondos para subvenir los gastos derivados de los desplazamientos oficiales de forma inmediata y siempre antes de que el se efectuara el viaje.

El Senado sostiene que siempre ha hecho estos pagos en efectivo "de forma completamente transparente" y de acuerdo con la normativa de ejercicio del gasto: "para cada pago se instruye un expediente económico previo, en el que constan todos los elementos relevantes del mismo (destinatario, concepto, días del viaje, cuantía, etc.) y el pago material en metálico es el acto final de dicho expediente".

Resulta curioso que una institución como el Senado haya mantenido esta forma de pago hasta ahora, cuando el PP lo ha usado políticamente estos días para atacar al PSOE por ese dinero en metálico que entregaba a Ábalos o Koldo García por sus gastos de representación. Una manera de señalar a los socialistas por presunta financiación ilegal, algo que el informe de la UCO nunca ha demostrado y que Ferraz niega tajantemente.