¿Pagos del PSOE a Ábalos? El origen real del famoso sobre de Ferraz con dinero dentro

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) ha entregado esta semana al Tribunal Supremo un informe sobre sobre el patrimonio del exministro y exsecretario de organización del PSOE, José Luis Ábalos. El documento, de casi 300 páginas, ha detectado más de 95.000 euros desembolsados sin justificación bancaria, entre los que destaca 20.799,40 euros de gastos "personales con cargo a una fuente de ingresos no declarada".

La UCO mantiene su tesis de que tanto Ábalos como su asesor Koldo y también el exnúmero 3 del PSOE, Santos Cerdán, habrían sido "preceptores de contraprestaciones económicas vinculadas a la adjudicación de contratos públicos a determinadas empresas", actividades dentro del denominado 'caso Koldo' que investiga el magistrado Leopoldo Puente.

En el estudio económico y patrimonial de Ábalos se señala que, entre 2014 y 2024, éste obtuvo unas percepciones íntegras de 1.541.570 euros. En los primeros seis años, la UCO observa un periodo estable tanto en los ingresos como en los gastos. En 2018, sin embargo, cesan las retiradas en efectivo y desde 2020 se disparan los ingresos en esta misma modalidad, una tendencia que se mantiene durante los siguientes años.

Al respecto, la UCO señala que el diputado habría recibido "fondos en efectivo" tanto en su despacho como en su vivienda, procedentes de la reserva gestionada por Koldo y su mujer Patricia. Igualmente, también se sospecha que el hijo de Ábalos, Víctor, custodiaría una "reserva de efectivo utilizada para sufragar diferentes gastos de su padre". Dinero que, igualmente, podría proceder de las comisiones cobradas a cambio de adjudicaciones de contratos públicos.

Otra parte del ingreso en efectivo para Ábalos llegaría del PSOE en lo que se refiere a las liquidaciones por gastos a favor del exministro. Unas cifras que, según los mensajes entre Koldo y Patricia interceptados por la UCO, no coincidirían con la documentación aportada por el PSOE a petición del juez.

¿Qué es ese dinero y por qué se lo entrega el PSOE a Ábalos?

Los pagos a José Luis Ábalos serían gastos remunerados vía caja contra los justificantes presentados por él ante el PSOE. La naturaleza de estos gastos no se ha especificado, aunque se entiende que serían consecuencia de su labor como secretario de organización y alto dirigente del partido. Esto es, gastos derivados de taxis, hoteles, comidas... De ahí que esas liquidaciones fueran de 6.691 euros en 2017, 10.368 euros en 2018 y 2.578 euros en 2019. En total, 19.638 euros.

"En el PSOE no teníamos tarjeta de crédito, con el tema de las tarjetas black se decidió quitarlas. Como secretario de Organización asumía gastos no necesariamente míos pero los presentaba yo como responsable, ha asegurado este viernes el exministro a El Mundo tras publicarse el informe.

Pero Ábalos no fue el único. Según la UCO, Koldo también recibió liquidaciones de gastos, tanto por transferencia como en efectivo, por un importa total de 12.744 euros.

Según fuentes del PSOE, todos estos pagos vía caja (es decir, en efectivo) "tienen sus comprobantes de gastos y están justificados". Además, señalan que ha sido el propio PSOE "el que ha reconocido los pagos a José Luis Ábalos, vía caja y vía transferencia, contra los justificantes de gastos presentados, y así lo recoge el informe de la UCO".

¿Por qué la UCO habla entonces de descuadre?

La Guardia Civil señala, por el contrario, que el dinero recibido sobre el que hablan Koldo y su mujer no coincidirían con la información facilitada por el propio PSOE a la Guardia Civil.

Uno de los ejemplos que señala la UCO es un sobre dirigido a Ábalos recogido por Koldo García en junio de 2019, que según lo comunicado por el PSOE debería contener 321,29 euros en efectivo, procedentes de la caja, y que según la cifra manuscrita en la imagen del sobre con membrete del PSOE contendría en cambio 826,73 euros, por lo que la diferencia ascendería de 505,44 euros.

En otras ocasiones, la Guardia Civil recoge mensajes sobre entregas de dinero en fechas en las que no sa ha dado información por parte del partido. Por ejemplo, en febrero de 2019 se habla de una entrega de dinero indeterminada, cuando - según el partido - Ábalos llevaba sin liquidar gastos desde septiembre del año anterior y Koldo desde octubre.

También en lo referente a Koldo, la UCO se sorprende de que uno de los mensajes de Patricia a su marido el 10 de octubre de 2019 deje constancia de que Ferraz le habría enviado en sobre con "una parte" para Koldo y otro para Ábalos, cuando la documentación del PSOE concreta que los pagos en esta modalidad a Koldo finalizaron en julio de ese año.

En otro caso, el matrimonio habla en junio de 2019 de haber percibido unos 8.000 euros en concepto de gastos, aunque las últimas liquidaciones reconocidas por el partido antes de esa fecha fueron de unos 100 euros para Koldo y 1.183 para Ábalos.

La UCO, en sus conclusiones, establece en general que muchos de los pagos coinciden con la aportación documentada por el PSOE. Pero en otros casos "no hay respaldo documental ni información alguna al respecto".

Ferraz insiste, sin embargo, en que el informe niega cualquier tipo de "financiación ilegal" del partido y defiende la "la total transparencia" en los pagos a Ábalos, ya que fueron "vía caja" con comprobantes de gastos que han sido "justificados".