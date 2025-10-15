El PP forzará a Sánchez a comparecer en la 'comisión Koldo' del Senado el 27 o 30 de octubre

Pedro Sánchez, en el desfile del Día de la Hispanidad de 2025.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá en la comisión del Senado que investiga el caso Koldo el 27 o el 30 de octubre, según han informado este miércoles fuentes del PP.

La decisión final la tomará este jueves la mesa de la comisión de investigación que se reunirá y concretará también quiénes serán los senadores que interroguen al presidente, que tienen que ser miembros de dicha comisión.

La mesa está compuesta por tres senadores del PP y dos del PSOE, por lo que los representantes del partido presidido por Alberto Núñez Feijóo tienen mayoría para decidir la fecha.

Ya se conocía que Sánchez iba a acudir al Senado la última semana del mes, pero este miércoles el PP ha concretado en dos las fechas posibles, ya que el martes 28 y el miércoles 29 hay pleno en el Congreso.

Fuentes del PP han avanzado a EFE que es probable que se cite a Sánchez mediante el procedimiento de urgencia, según el cual solo se necesitan tres días de antelación.

Los 'populares' mantienen la incógnita sobre quién será el senador que interrogará al presidente del Gobierno en esa comparecencia en el Senado. Los integrantes del PP en esta comisión de investigación son Alejo Joaquín de Miranda, Ana Beltrán, Francisco Bernabé, Gerardo Camps, Rocío Divar, Salvador de Foronda, Miguel Ángel Jerez, Fernando Martínez-Maíllo, José Antonio Monago, Enrique Ruiz Escudero, Luis Santamaría, Juan Sanz Vitorio, Alfonso Serrano y Antonio Silván. En la Mesa de la comisión también están los 'populares' Eloy Suárez, José Manuel Balseiro o Inmaculada Hernández.

Además, el PP ha advertido ya a Sánchez que tiene la obligación legal de acudir y de decir la verdad. De hecho, ha subrayado que el Código Penal recoge expresamente que faltar "a la verdad" en una comisión de investigación puede acarrear hasta un año de prisión. Por eso, no descarta explorar posibles acciones judiciales en caso de que el presidente lo haga cuando comparezca a finales de octubre, según fuentes de la formación.