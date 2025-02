El PP, "preocupado" por la cercanía de Vox a Viktor Orban: "Tiene un discurso muy pro-Putin"

Jesus Hellin/Europa Press via Getty Images

El portavoz del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado, ha señalado este lunes que ve con "preocupación" la alianza de Vox con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, puesto que, a su juicio, este "tiene un discurso muy pro-Putin".

Así se ha expresado tras la cumbre del partido europeo de extrema derecha Patriots celebrada este sábado en Madrid ante 2.000 afiliados, simpatizantes de Vox y asistentes de varias nacionalidades, que acudieron para arropar a Santiago Abascal en su primer acto como presidente de la formación europea, y que reunió a socios como Orbán o la líder de Agrupación Nacional, Marine Le Pen.

"Vox ha decidido aliarse con una serie de partidos que a mí no me preocupan sus vinculaciones con Trump, me puede preocupar la vinculación de Orbán con Rusia y por lo tanto creo que eso es lo que nos preocupa mayoritariamente a todos", ha declarado en una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press.

Preguntado por si Vox tiene relaciones con Rusia, Tellado ha respondido que eso tendrán que aclararlo los de Abascal, si bien ha asegurado que Orbán, quien a su juicio es el "líder real" de Patriots, "sí" tiene relaciones con el país ruso. "Tiene un discurso muy pro-Putin, que nosotros desde luego no compartimos, y por lo tanto eso es una distancia importante", ha sentenciado.

Respecto a una posible unión o entendimiento entre el PP y Vox, el portavoz 'popular' ha indicado que primero "Vox tiene que decidir lo que quiere ser en España y en Europa", pero que "parece más entretenido en ser la oposición de la oposición" y en "criticar más al PP que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez", y que, por ende, ahí el PP "no va a coincidir y no le van a distraer".

"Lo que a mí más me preocupa como portavoz en el Congreso de los Diputados es si Vox va a ser oposición a Pedro Sánchez o se va a limitar a ser oposición de la oposición y a decirle al PP lo que debiera ser, porque creo que en ese punto es muy difícil que nos podamos encontrar", ha remarcado.

En este sentido, ha reprochado que Vox "dedique casi todo su tiempo a criticar" a los 'populares' en vez de "tomar decisiones propias sobre su política", y ha aseverado que, de esta forma, "está ejerciendo como comodín del PSOE y de Sánchez".

"Nosotros como primer partido de España tenemos una misión que es darle a España una alternativa de Gobierno y que cuanto antes pueda finalizar el Gobierno de Pedro Sánchez mejor que mejor, porque creemos que es un Gobierno con sus alianzas dañino para nuestro país", ha sentenciado.

Cuestionado también por las relaciones entre España y Estados Unidos, Tellado ha recalcado que desde el Gobierno nacional "debe haber una relación respetuosa" con la administración del presidente estadounidense Donald Trump, debido a los "vínculos transatlánticos" que mantiene España con Estados Unidos y con Latinoamérica.

"A nosotros como país nos interesa una buena relación con Estados Unidos y con el conjunto de Latinoamérica y por lo tanto creemos que desde el Gobierno se deben trabajar esas buenas relaciones y como partido exactamente igual", ha concluido.