El presidente de la Conferencia Episcopal recoge cable y dice ahora que no se refería al Gobierno, sino al Estado

Donde dije digo, digo Diego. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, ha querido recoger cable apenas un día después de sus polémicas declaraciones contra el Ejecutivo y ha asegurado que no se refería al Gobierno cuando habló de una "banda de ladrones", sino al Estado en su conjunto y también a los ciudadanos que defraudan.

"No me refería al Gobierno, me refería al Estado, incluyendo a los ciudadanos. Yo incluí en la cita de San Agustín y Benedicto XVI a los ciudadanos que no pagan impuestos, a quienes hacen facturas en negro, a quienes en diversas otras relaciones de la vida económica o social defraudan. O sea que, escuchemos, yo me remito a mi intervención completa", ha señalado Argüello este viernes en declaraciones recogidas por EP.

También ha evitado pronunciarse sobre la carta enviada por el ministro Félix Bolaños, quien le ha pedido explicaciones, por considerar que forma parte de una correspondencia privada. Sí que ha querido, en cambio, criticar que el ministro comparara sus palabras con la expresión "banda de agresores sexuales". Y es que, a su juicio, "la Iglesia en su conjunto ha asumido la responsabilidad" por los abusos sexuales.

Finalmente también ha tenido tiempo para dedicarle unas palabras a los medios de comunicación, los cuales, según ha criticado, desenfocan el relato a través de los titulares. "Es la ley de los medios, ustedes tienen que hacer titulares, y yo lo entiendo, pero al poner el foco en parte de las palabras se desenfoca el sentido del relato entero", ha criticado.

La carta de Bolaños

El choque entre la Iglesia y el Gobierno se produjo este jueves después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, soltase (entre otras 'sutiles' pullas) que "cuando un Estado olvida la ética, se convierte en una banda de ladrones". Sus palabras no tardaron en recibir una respuesta por parte del Ejecutivo, concretamente del ministro Félix Bolaños, quien quiso responderle mediante carta.

"Para mostrarle que su razonamiento no es solo injusto, sino profundamente contraproducente para la institución que usted preside, permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como ‘banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito’? Evidentemente, sería falso y profundamente injusto (...) Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje", señaló entonces el socialista.