Parecía que Tellado solo iba a dar el pésame por el incendio de Almería hasta la siguiente frase

El secretario general del PP, Miguel Tellado, durante los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid, en San Lorenzo de El Escorial.

Que los incendios han venido conformando un arma política arrojadiza es una cuestión de sobra conocida, si se atiende a la hemeroteca de la última década en España. No obstante, los cruces de acusaciones acostumbran a registrarse en fases posteriores a los primeros momentos de una tragedia. En lo que respecta a la catástrofe que avanza rápidamente en Los Gallardos (Almería), no han pasado ni 24 horas de su inicio para que una figura clave del Partido Popular lo haya utilizado como una crítica contra el Gobierno.

Se trata del 'número 2' de Alberto Núñez Feijóo y secretario general de los populares, Miguel Tellado, quien este viernes se pronunciaba sobre el fuego que asola tierras andaluzas y se ha cobrado la vida de, al menos, 12 personas, mientras que hay 23 sin localizar. Lo ha hecho desde San Lorenzo de El Escorial, localidad madrileña en la que intervenía en la apertura de los cursos de verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Así, Tellado ha aprovechado los primeros compases de su intervención para trasladar el "sentido pésame" a los familiares de las personas que "lamentablemente han perdido su vida" en esos "terribles incendios". También envió "ánimo" y "cariño" a los vecinos, al tiempo que agradeció el "esfuerzo" de quienes luchan contra el fuego.

Tellado dice que "España necesita urgentemente un Gobierno central, centrado"

Sin embargo, en sus siguientes afirmaciones no cambió el telón de fondo pero sí varió el destinatario. Tellado no ha desaprovechado la oportunidad para señalar, a su juicio , que España "necesita mejores servicios públicos en todos los ámbitos, especialmente para prevenir y combatir tragedias" como la que han "sufrido hoy precisamente en Almería". Cabe recordar que, según desveló laSexta, el Ejecutivo de Moreno Bonilla ha arrancado la campaña de prevención y alto riesgo de incendios con casi un centenar menos de agentes medioambientales.

Sin mención alguna a que es la Junta de Andalucía la que tiene las competencias en materia de prevención y extinción de incendios o que el Gobierno central desplegó 200 efectivos y 70 vehículos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Tellado ha subrayado que "se requieren más medios, mejores recursos y tener toda la atención puesta en el servicio a los españoles".

"España necesita un Gobierno central, centrado en la gestión. Porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos" Miguel Tellado, secretario general del PP

También ha dicho que España "necesita urgentemente un Gobierno central, centrado, única y exclusivamente en la gestión", pero según él "se ha abandonado en la política española a lo largo de los últimos años" con Pedro Sánchez. "España necesita un Gobierno central, centrado en la gestión. Porque hoy, lamentablemente, no lo tenemos", ha remachado. Con todo, no ha hecho mención alguna a que deberán gestionar la Junta de Andalucía con un partido que niega el mismo cambio climático que favorece la formación de incendios de sexta generación como el que asola Almería.