La infanta Sofía y el vestido de invitada de Mango, juvenil y estiloso, que ha customizado para adaptarlo a un acto de mañana 

Sofia de Borbón en la "entrega de los reales despachos de empleo" celebrada en la Academia General del Aire de San Javier (Murcia).

Esta que acaba ha sido una intensa semana para la hija pequeña de los reyes. Recordemos que el miércoles acaparó todo el protagonismo pronunciando su primer discurso en la primera edición de las ayudas 'Docentes Referentes' de la Fundación Ibercaja. Un reto con el que la infanta Sofía sorprendió por sus habilidades para la oratoria y su, al menos aparente, seguridad.

Dos días después, ha cedido, una vez más, el papel protagonista a su hermana y heredera que, tras tres años de intensa formación en los tres ejércitos, ha despedido esta etapa con un acto celebrado en la Academia de San Javier (Murcia) este viernes por la mañana. Y ella y sus padres, los reyes, han acompañado a Leonor en este importante día.

Así hemos podido ver a la infanta Sofía, abanico en mano porque hacía calor, mucho calor, en San Javier, ocupando su lugar en la tribuna de honor luciendo un veraniego vestido blanco con lunares negros del que no hemos tenido que buscar mucho para encontrarlo.

Mango es una de las marcas low-cost de referencia para las mujeres de la familia real y este diseño de la infanta pertenece a la colección de invitada de esta primavera-verano. Sólo se puede adquirir online y está rebajado: costaba 89,99 euros y ahora tiene un precio de 79,99 euros.

La infanta Sofia con vestido de Mango en la Academia General del Aire de San Javier. GTRES

Ahora bien, no es exactamente igual que el que podemos ver en la web y es que Sofía lo ha adaptado para convertirlo en una prenda perfecta para un acto oficial de mañana. El original es largo, de diseño evasé, lazo en la cintura y palabra de honor. Ella lo ha transformado en largo midi y ha colocado unos tirantes anchos para rebajar el estilo festivo de este escote. Ha completado el estilismo con una bailarinas negras destalonadas y con pulsera.

Spanish Queen Letizia with Princess Sofia de Borbon attending "entrega de los reales despachos de empleo" en la Academia General del Aire in Murcia on Friday, 10 July 2026. GTRES

La infanta Sofía ha permanecido durante todo el acto junto a su madre. La reina Letizia también ha estrenado vestido, un perfecto diseño de encaje rosa de Adrianna Papell.