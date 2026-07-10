Paula Vázquez se dirige directamente a Sánchez para mandarle un importante mensaje: "Ayúdanos un poco, por favor"

La presentadora de televisión Paula Vázquez ha visitado este jueves el programa El perro andaluz, de Manu Sánchez, y ha mandado un mensaje al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para reivindicar la salud mental y una mayor inversión en profesionales de la salud.

La presentadora, que conducirá la nueva temporada de Hasta el fin del mundo, ha hablado sobre la depresión que ha superado y ha reclamado la importancia de buscar ayuda.

"Quizás porque igual durante muchos años aprendí a callarlo, a disimularlo y terminé enfermando. Tuve una depresión y el índice de mortalidad de las depresiones es lo que viene después del cáncer, entonces me pareció importantísimo contarlo cuando pude hacerlo, cuando ya me encontraba con las herramientas para poder transmitir el mensaje de pedir ayuda porque nadie nos ha enseñado a pedirla", ha afirmado.

Vázquez ha reivindicado que "cuando hablamos de feminismo no hablamos en contra de los hombres, hablamos de un patriarcado que a veces lo ejercen las mujeres" y lo ha ejemplificado diciendo que había visto en TikTok a un jugador que decía que no podía mirar a la cámara. "Esa fragilidad de que los hombres no pueden ser sensibles hacen que se suiciden siete veces más que nosotras", ha sentenciado.

La presentadora ha proseguido diciendo que "hay que hablarlo" porque ella se lo calló durante mucho tiempo y acabó somatizándolo en una enfermedad que le trajo "muchos problemas personales y físicos".

Entonces, ha sido cuando ha aprovechado para mandar un mensaje a Sánchez: "Hablamos mucho de la salud mental, de ir a terapia y dejarse ayudar, pero no es barata la salud mental ni ir al psicólogo. Es verdad que puedes encontrar en internet muchas maneras de que te ayude gente voluntaria, pero Pedro Sánchez, ayúdanos un poco, por favor, a que la gente tenga acceso a la ayuda".