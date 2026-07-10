Pedraz imputa al exjefe de gabinete de Sánchez en el caso Leire tras el informe de la UCO

El juez Santiago Pedraz ha imputado en el caso Leire a Juan Manuel Serrano, exjefe de gabinete de Pedro Sánchez en el PSOE y expresidente de la empresa pública Correos, a quien la Guardia Civil implicó en este procedimiento sobre presuntas maniobras para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE y al Gobierno, según han indicado a EFE fuentes jurídicas. También se autoriza, como había pedido la Fiscalía Anticorrupción, al volcado de su teléfono móvil.

La Unidad Central Operativa (UCO) indica en un informe conocido este jueves que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, una cuestión "estratégica" para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos.