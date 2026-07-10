"Mamá, ¿quieres más a tu móvil que a mí?": la pregunta que da título al estudio con 600 adolescentes sobre el daño del 'phubbing' de los padres

Los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

Que un padre consulte el móvil mientras habla con su hijo puede parecer un gesto normal. Sin embargo, para muchos adolescentes esa escena tiene un impacto mucho mayor del que aparenta. Así lo refleja un estudio realizado con 600 jóvenes de entre 12 y 17 años en Estados Unidos, que alerta de las consecuencias del llamado phubbing, el hábito de ignorar a la persona que se tiene delante para prestar atención al teléfono.

La investigación, publicada en junio en la revista científica Frontiers in Psychology, lleva por título una pregunta: "¿Mamá, quieres más a tu móvil que a mí?". Los investigadores recogieron los testimonios de adolescentes que aseguraban sentirse "desvalorizados, ignorados o poco importantes" cuando sus padres dirigían la atención a la pantalla durante los momentos en los que intentaban conectar con ellos.

Los autores concluyen que este comportamiento puede aumentar la ansiedad y la inseguridad en niños y adolescentes, al transmitirles la sensación de que el teléfono tiene prioridad sobre ellos. No obstante, matizan que no todos los padres que utilizan el móvil en presencia de sus hijos provocarán estos efectos y subrayan que el objetivo del estudio es analizar cómo perciben los adolescentes esa falta de atención.

Puede favorecer un apego inseguro en los menores

Aunque en los últimos años la mayoría de las investigaciones se han centrado en el uso excesivo del móvil por parte de los menores y de las redes sociales, los efectos de la dependencia de las pantallas en los adultos han recibido mucha menos atención. Este trabajo se suma a otros estudios que apuntan en la misma dirección.

Una investigación realizada en China en 2023 recogida por el diario The Guardian, ya relacionó la dependencia del teléfono por parte de los padres con un mayor riesgo de adicción a las pantallas en sus hijos. Otro estudio, publicado en 2024 en Journal of Pediatrics, concluyó que el phubbing de los padres favorecía relaciones más distantes con los niños, que además mostraban un comportamiento más irritable y eran más propensos a las rabietas.

El autor principal del estudio publicado en Frontiers in Psychology, Don Grant, explicó a Bloomberg, que el uso continuado del teléfono por parte de los padres puede favorecer un apego inseguro en los menores, con consecuencias como una menor autoestima y falta de confianza que podrían prolongarse durante toda la vida.