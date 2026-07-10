La decisión de los reyes Felipe y Letizia y sus hijas Leonor y Sofía en la Academia de San Javier ante la tragedia por el incendio de Los Gallardos

Felipe VI ofreciendo unas palabras junto a la reina Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía por el incendio de Los Gallardos

Este viernes 10 de julio era una fecha muy importante en la agenda oficial de la familia real porque tenía lugar la entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio en la Academia de San Javier.

Además de eso, suponía la despedida de la princesa Leonor de la AGA y la imposición de la Gran Cruz al Mérito Aeronáutico con distintivo blanco, que recibió de manos de su padre y con un abrazo, al igual que ocurrió con los honores análogos obtenidos en la Academia de Zaragoza y en la Escuela Naval Militar de Marín.

Felipe VI impone la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico con distintivo blanco a la princesa Leonor Kiko Asunción | Europa Press | Getty Images

Sin embargo, la celebración no pudo ser como en anteriores ocasiones debido a que al grave incendio desarrollado en Los Gallardos, y al desastre medioambiental y las pérdidas materiales ocasionadas, se ha sumado el horror por la muerte de once personas. Por si fuera poco, hay otras 19 personas desaparecidas. No estaban, por tanto, los ánimos para celebraciones.

Las palabras de Felipe VI desde la Academia de San Javier

Así, tras el acto, la costumbre es que se sirva un vino español, se realice un brindis y la familia real se mezcle con los militares y sus familias, pero esta vez no va a ser así debido a la tragedia sucedida en la provincia vecina. Por ello, los reyes y sus hijas tomaron la decisión de no quedarse a la copa y regresar a Madrid lo antes posible, tal y como expresó el propio monarca en unas palabras que ofreció ante los tenientes y el resto de invitados.

Los reyes Felipe y Letizia, la princesa Leonor y la infanta Sofía en la entrega de entrega de los Reales Despachos de Empleo a los nuevos oficiales del Ejército del Aire y del Espacio Carlos Álvarez | Getty Images

"Normalmente, hoy sería un día de gran celebración, pero todos saben, en el incendio que ayer se produjo en la provincia de Almería hay muchas víctimas. De momento dicen que 11, pero siguen 19 las personas desaparecidas", comenzó el rey, que tenía a su lado a la reina y a sus hijas.

"En señal de duelo hemos decidido que no participaremos de la copa, de la celebración, pero no queríamos tampoco alterar demasiado el desarrollo de las celebraciones de esta Academia en un día tan importante", prosiguió.

Felipe VI da el pésame por el incendio de Los Gallardos desde la Academia de San Javier en presencia de la reina Letizia y sus hijas Leonor y Sofía Carlos Álvarez | Getty Images

"Así que nos disculpamos, pero creo que es lo adecuado. Y queremos desde aquí, a pocos kilómetros de la tragedia, transmitir nuestro pésame, nuestro cariño, nuestro apoyo, a todos aquellos que han perdido seres queridos, también a los que están padeciendo la angustia ante la incertidumbre de no saber dónde están aquellos que todavía no se han localizado", añadió además.

No tardó en agradecer y reconocer "el esfuerzo, el trabajo, dedicación y sacrificio de todos los hombres y mujeres que están empeñados en la extinción del incendio, en la atención de las personas que han sido desplazadas. Sabemos que el incendio sigue muy activo, y que el esfuerzo para su extinción es enorme y todavía durará. Y como es evidente, compañeros nuestros del Ejército del Aire están empleados en la extinción, así como la UME y todos los medios de emergencia autonómicos, locales que están ahí. Nuestro ánimo y apoyo también y nuestra gratitud por su profesionalidad y su entrega".

La familia real y otros presentes en la Academia de San Javier guardan un minuto de silencio por las víctimas del incendio de Los Gallardos Carlos Álvarez | Getty Images

"Insisto, a todas las familias que estáis aquí apoyando y celebrando con vuestros tenientes que hoy han recibido el despacho, nuestro cariño y nuestra felicitación. Queremos saludar uno a uno a los tenientes que han recibido el despacho. Antes de proceder a saludar a todos los tenientes, les pido que tengamos un minuto de silencio", finalizó el rey.

Se entiende que, en las próximas horas, la familia real seguirá muy pendiente de lo sucedido. Se entiende también que cuando sea el momento, y no antes, para no entorpecer las labores de rescate y de lucha contra el fuego, se desplazarán a la zona afectada para consolar a las víctimas de esta tragedia que ha teñido de luto toda España.