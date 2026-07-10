Cuelgan el mejor cartel ante el ruido que hacen por la noche unos vecinos: ojo a la pequeña gran amenaza con la que terminan

Con la llegada del verano, las reuniones de amigos, de compañeros o de familiares se multiplican comparado con otras estaciones del año. Sin embargo, estas acostumbran a traer grandes problemas cuando se hacen en pisos y no en lugares como bares, parques o plazas.

El motivo es que, al hacerse en una vivienda situada en un bloque de vecinos, las ventanas generalmente suelen estar abiertas por las altas temperaturas y la música y las conversaciones se escuchan mucho más desde otras casas que en otros periodos del año. Además, si se hacen entre semana y no en los fines de semana, los problemas se multiplican al privar al resto de vecinos de un descanso sano.

Por ello, una comunidad de vecinos de Madrid, harta de esta situación, ha colgado un cartel en el portal y este ha sido difundido en la cuenta de X (Twitter) de Líos de vecinos, la más habitual para compartir este tipo de contenido.

"Verano 2026, buenas noticias para todos los vecinos", se puede leer en el inicio del cartel. A continuación llega la crítica a esos vecinos ruidosos.

"Según una antigua y misteriosa tradición llamada legislación sobre ruido y convivencia, parecer ser que la música no mejora por subir el volumen, que las conversaciones interesantes siguen siendo interesantes, aunque no las escuche toda la comunidad y que las ventanas abiertas sirven para ventilar, no para organizar emisiones públicas de audio", han descrito con mucha ironía.

Además, han apuntado que "algunos vecinos tienen la extravagante costumbre de dormir en casa" y, por ello, han puesto un horario recomendado para practicar" la maravillosa actividad del silencio, especialmente entre las 23 horas y las 7 horas".

Para concluir, han dejado una pequeña gran amenaza: "La Policía Municipal también es muy fan de este horario". "Gracias por ayudar a que el edificio siga siendo una comunidad y no un festival de verano permanente", ha concluido el autor del cartel.