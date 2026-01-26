El presidente de la investigación de Adamuz apunta a la soldadura como el origen del accidente

El experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), Iñaki Barrón, ha asegurado este lunes en una entrevista que la causa principal del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) del pasado 18 de enero estaría en la soldadura que unía un raíl fabricado en 2023 con otro del tramo original, datado en 1989.

"Todo parece evidenciar que la causa principal, el origen de esta tragedia, ha sido la rotura no tanto del carril como de una soldadura. Cuando sepamos la causa de la rotura y lo que ha producido el descarrilamiento, vamos a ver por qué se encontraba así esa soldadura y cómo se podría haber detectado", ha dicho en unas declaraciones a la revista del Colegio de Ingenieros de Caminos.

Horas antes, en una entrevista en el programa La Hora de la 1 de RTVE, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ya señalaba que la hipotésis más probable es que la ruptura de la vía que provocó el descarrilamiento del tren Iryo se produjo en la parte del carril nuevo, instalado en mayo de 2025, junto a la soldadura con el carril antiguo, por lo que quedaba por delimitar si hubo un problema con la soldadura o la ruptura tuvo lugar por la torsión del raíl.

Sobre si entraña un peligro que estén conectados dos carriles de diferente instalación, Barrón señala que no es ninguna "anormalidad" siempre que su estado sea bueno. Aunque añade: “Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. Se han renovado los desvíos, que era una parte que, por lo visto, presentaba problemas que podían llegar a ser críticos y alguna parte más del carrilaje y algún elemento más que vamos a comprobar".

Informe preliminar

Iñaki Barrón es presidente de la Comisión de Invesgación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), organismo dependiente del Ministerio de Transportes, y el encargado de esclarecer las causas que provocaron el siniestro en Adamuz.

En su informe preliminar del pasado viernes ya quedaba constatado que el origen de la tragedia pudo deberse a que el carril se rompió y eso provocó que el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga - Madrid descarrilara y acabara invadiendo parte de la vía contraria, lo que provocó a su vez el siniestro con el tren Alvia que iba de Madrid a Huelva.

Informe preliminar del accidente de tren en Adamuz (Córdoba) Tu navegador no tiene un plugin para PDF, puede descargarlo aquí Informe preliminar del accidente de tren en Adamuz (Córdoba)

"Las muescas en las ruedas de este tren y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado", se explicaba. El informe no recogía, sin embargo, las causas que explicarían la rotura del carril, aunque ahora es el propio Barrón el que ha avanzado en esta entrevista que el origen de todo pudo estar en esa soldadura que unía el carril nuevo con el otro más antiguo.

Las compañías contratadas para las labores de remodelación de ese tramo de vía subcontrataron a una especialista en soldaduras de carril, Redalsa, propiedad en un 51% de la propia Adif.

Sobre la independencia de la Comisión de Investigación, pese a depender del ministerio de Transportes, Barrón ha revelado que Puente le dio total libertad para hablar. "Me dijo: eres completamente libre de decir lo que quieras, tú y tu comisión sois totalmente independientes. Por lo tanto, no hemos tenido ningún tipo de injerencia ni de sugerencia, ni de observación", ha señalado.