El primer informe oficial del accidente de Adamuz apunta a que el carril se fracturó antes del paso del Iryo
El primer informe oficial del accidente de Adamuz apunta a que el carril se fracturó antes del paso del Iryo

Las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril "son compatibles" con esta hipótesis principal: "El coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura".

Javier Escartín
Muescas presentes en la rueda del coche 4 del Iryo y posible punto de colisión con la cabeza del carril
Muescas presentes en la rueda del coche 4 del Iryo y posible punto de colisión con la cabeza del carril

El primer informe oficial sobre el accidente ferroviario del pasado domingo en Adamuz (Córdoba), que suma 45 fallecidos, constata que el origen de la tragedia pudo deberse a que el carril se rompió y eso provocó que el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga - Madrid descarrilara y acabara invadiendo parte de la vía contraria, lo que provocó a su vez el siniestro con el tren Alvia que iba de Madrid a Huelva.

En el estudio elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, se señala que "las muescas en las ruedas y la deformación observada en el carril son compatibles con el hecho de que el carril estuviese fracturado". 

En concreto, se detalla que se han detectado muescas en la banda de rodadura de las ruedas del lado derecho de los coches 2, 3, 4 y 5 del tren Iryo. Las muescas están presentes en todas las ruedas correspondientes a los ejes impares de estos coches. Algo totalmente compatible "con el hecho de que la primera rueda de cada bogie recibiese el impacto de la cabeza del carril fracturado". 

"Producido ese primer impacto, el carril golpeado también se deforma y desciende, por el impacto y por pasar a soportar el peso de la primera rueda. A velocidades del orden de 200 km/h la segunda rueda pasa tan pronto (en torno a unas 3 centésimas de segundo después) que el carril impactado no tiene tiempo a recuperar esa deformación, y por tanto no golpea la segunda rueda del bogie como lo hizo con la primera". 

Y añade: "El hecho de que estas muescas se encuentren en el coche 5, y que el coche 6 fuese el primero descarrilado de la composición es compatible con que el carril se estuviese volcando hacia el exterior (lado derecho según el sentido de avance) durante el paso del coche 5, de manera que el coche 6 descarriló debido a una falta completa de continuidad en la rodadura". 

Vista del tren Iryo accidentado en Adamuz
  Vista del tren Iryo accidentado en AdamuzEuropa Press via Getty Images

El estudio también confirma que similares muescas pudieron encontrarse en las bandas de rodadura de algunas ruedas de tres trenes que habían pasado con anterioridad por esa misma vía. En concreto, un tren Renfe que pasó a las 19.09h. y dos Iryo que lo hicieron a las 19.01h. y a las 17.21h. Se estima que el fatal accidente tuvo lugar a las 19.43h. 

"De acuerdo con la información disponible en este momento, se puede plantear la hipótesis de que la fractura del carril se produjo con anterioridad al paso del tren Iryo siniestrado y por lo tanto al descarrilamiento", se explica. 

El informe no recoge, sin embargo, las causas que explicarían la rotura del carril. Sobre ello, no se descarta por el momento ninguna hipótesis. 

Javier Escartín
Soy jefe de Hard News en El HuffPost España. Coordino la cobertura de actualidad política con la misión de explicar lo que pasa en España y en el mundo de una manera directa, clara y comprometida para una audiencia exigente y crítica como la nuestra. Puedes contactar conmigo a través de un correo a javier.escartin@huffpost.es

 

Me dedico a informar sobre la actualidad política en España, poniendo el foco en las decisiones del Gobierno, los movimientos de la oposición y el funcionamiento tanto del Congreso de los Diputados como de los partidos políticos. Creo que la política no es algo lejano, sino que influye directamente en la vida de cada persona: desde la aprobación de una ley de vivienda hasta una reforma laboral. Por eso trato de contar la vorágine política de una manera clara y accesible, sin perder la profundidad que exige cada asunto. Me interesa especialmente abordar temas que despiertan inquietud ciudadana, como la corrupción, la vivienda o la transparencia de las instituciones, y hacerlo siempre con una mirada crítica y social. Entiendo el periodismo político no como una mera narración de lo que ocurre, sino como un ejercicio de contexto y responsabilidad que ayude a la gente a entender por qué esas decisiones afectan a su día a día. Y como todo el mundo tiene su lado freak también me gusta mucho el Festival de Eurovisión, que llevo cubriendo para diferentes medios desde el año 2009. Quizá, algún día, pueda contar la victoria de España en el certamen...

 

Nací en Zaragoza, pero en 2005 me mudé a Madrid para estudiar periodismo en la Universidad Carlos III. Antes de El HuffPost, trabajé nueve años en ABC, cuatro en COPE y un año en Mediaset. Previamente, de una manera más aficionada, escribí sobre cine y la temporada de premios en Hollywood e hice una serie documental sobre el Camino de Santiago que se llamó "Diario de un peregrino".

 

 

