La UCO implica al exjefe de gabinete de Sánchez en la contratación de Leire Díez en Correos

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha indicado que la contratación de la exmilitante socialista Leire Díez en Correos se realizó "a través, aparentemente", de Juan Manuel Serrano, que fue presidente de la empresa pública y jefe de gabinete del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que fue una cuestión "estratégica" para la presunta trama de irregularidades con contratos públicos.

Así se desprende de un informe que la UCO ha remitido al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga supuestos amaños en contratos de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), en los que habrían participado Díez, el expresidente de la entidad Vicente Fernández o el empresario Antxon Alonso, vinculado al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Aparentemente, indica la UCO, "el posicionamiento de Díez en un cargo de Correos habría sido tratado directamente por Fernández con Serrano", tal y como se infiere de una conversación entre ambos de mayo de 2021.

"Lo que hablamos de Leire, ¿podríamos ponerlo ya en marcha?", preguntó Fernández a Serrano, según se lee en los mensajes incorporados, y añadió: "Había pensado que, puesto que tras la reorganización, Tote se encarga de los temas institucionales en los territorios, podría asignársele que trabajara ella con él. ¿Te parece bien?"

A los mensajes del expresidente de la SEPI, Serrano respondió: "Ok, vamos hablando", según el informe. Seguidamente, los agentes incorporan un mensaje de Díez a Fernández en el que le pregunta si le "ha respondido Juanma". "Sí, me ha puesto 'ok, vamos hablando'. No te preocupes que lo tuyo sale", respondió este.

La UCO identifica a 'Tote' como "José Luis Pérez, vicesecretario de Correos", quien "habría ostentado cargos previos en la Junta de Andalucía, ámbito en el que podría haber conocido" a Vicente Fernández.

Unos días después de esas conversaciones, los investigadores recogen una serie de mensajes en el grupo 'Hirurok' --chat del que formaban parte Díez, Fernández y Alonso--, de los que se desprende que Fernández "habría recibido la confirmación por parte de Serrano de que Leire iba a ser contratada por Correos para estar con su amigo Tote en el área institucional".

Fernández indicó que esto es "bueno para todos", evidenciándose de esto que "el posicionamiento de Díez en un cargo público, en este caso a través aparentemente de Serrano, era una cuestión estratégica para 'Hirurok'", expone la UCO.