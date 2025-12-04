El PSOE admite que podía haber sido más "diligente" a la hora de dar seguimiento a las denuncias contra Salazar

El PSOE reconoce que podría haber gestionado mejor y de forma más diligente las denuncias de dos militantes socialistas contra el exdirigente del partido Paco Salazar por acoso sexual, un caso abordado anoche por las responsables de Igualdad de la formación, a las que Ferraz ha convocado a una nueva cita, aún sin fecha.

El ambiente en el partido, señala a EFE una de las asistentes a la reunión celebrada anoche de forma telemática, es de "mucha tensión" y la cita fue "rara".

Así fue la reunión telemática

Fuentes socialistas han explicado a EFE que en el encuentro la secretaria de Igualdad de la Ejecutiva federal, Pilar Bernabé, relató la evolución de este caso y subrayó que, efectivamente, el partido podría haber sido más "diligente" para dar seguimiento a las denuncias que estas dos militantes registraron en el canal interno del partido.

La reunión tuvo lugar después de que 'elDiario.es' publicara que las denuncias habían desaparecido del canal interno del PSOE y de que poco después la formación asegurara que el proceso seguía abierto, a pesar de que Salazar se había dado de baja como afiliado.

Bernabé aseguró a sus compañeras del partido que lamentaba que las mujeres denunciantes no se hubieran sentido acompañadas por la formación.

En la reunión tomaron la palabra unas cinco secretarias regionales de Igualdad quienes pidieron explicaciones y exigieron dar un seguimiento más exhaustivo al proceso.

Bernabé mostró su disposición a seguir ofreciéndoles las explicaciones necesarias y planteó reunirse de nuevo con ellas en las próximas semanas, en una cita que aún no tiene fecha.

Una de las participantes ha detallado a EFE que solo se dio la palabra a un número reducido de responsables regionales y para intervenciones no muy largas, algo que Ferraz achaca a la falta de tiempo a esa hora de la noche.

"No es un momento fácil"

El partido ha insistido en que se tomaron medidas cuando se conocieron los testimonios contra Salazar, el pasado mes de julio, el mismo día en el que el partido celebró su Comité Federal para elegir una nueva Ejecutiva en la que el exdirigente iba a tener un puesto relevante como adjunto a la Secretaría de Organización.

En ese sentido, destacan que apartaron a Salazar de todos sus cargos sin que hubiera una denuncia formal ante la policía; les sirvió tener estos testimonios publicados entonces por 'elDiario.es' para tomar medidas.

Aún así conceden que "no es un momento fácil" para el partido y que "hay que mejorar" los protocolos y los sistemas de denuncia. "Se ha hecho mucho, pero, como es evidente, no es suficiente", admiten las fuentes.