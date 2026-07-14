El PSOE defiende la inocencia del hermano de Sánchez tras su condena: "Discrepamos de la sentencia"

Tanto el PSOE como el ala socialista del Gobierno han defendido este martes la inocencia de David Sánchez después de que el hermano del presidente del Gobierno haya sido condenado a nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público por ser autor por cooperación necesaria de un delito de prevaricación administrativa. El tribunal rechaza el tráfico de influencias, por lo que evita la pena de prisión que sí reclamaban las acusaciones populares.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Sáiz, ha recordado que el origen de este caso "fue una denuncia de una organización ultraderechista" y que "la fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones". En todo caso, Saiz ha dicho que el Gobierno mantiene su "confianza en la justicia" y espera que en instancias superiores "se constante la inocencia de David Sánchez".

Rebeca Torró, secretaria de Organización del PSOE, ha señalado por su parte que David Sánchez y los otros diez condenados, entre ellos, el exlíder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, "cuentan con todo el apoyo del PSOE". "Respetamos la sentencia, pero discrepamos de ella”, ha dicho.

“Este caso forma parte de una estrategia para desgastar a un Gobierno progresista por cualquier medio. Cuando se persigue a personas inocentes por ser familiares del presidente del Gobierno y el ruido se impone a los hechos, pierde la democracia. Perdemos todos”, ha añadido Torró.