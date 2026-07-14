Óscar Puente sentencia la sentencia a David Sánchez sin necesidad de mencionarla

El músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, ha sido condenado este martes por la Audiencia Provincial de Badajoz a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa en el caso en el que se dirimía su contratación por parte de la Diputación pacense. Las reacciones políticas no se han hecho de esperar y una de las más veloces ha sido la del ministro de Transportes, Óscar Puente.

Puente se ha pronunciado a los pocos minutos de trascender la decisión judicial, a través de una publicación en su cuenta oficial de X en la que ha realizado una breve valoración, pero sin llegara mencionarla directamente.

Concretamente, el titular de Transportes ha aludido a que "esta época se estudiará en los libros de historia", pero que se analizará "como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales".

Puente apunta a la "única finalidad"

El ministro Óscar Puente no se ha quedado ahí y ha finalizado dicha publicación señalando que esa tensión institucional se realiza "con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas".

Este no ha sido el único pronunciamiento político en este sentido. Desde las filas socialistas, la vicesecretaria general del PSOE federal y secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, ha opinado que Sánchez merecía una "absolución inmediata" y que la condena "no se corresponde ni con el juicio" que se ha desarrollado contra él, "ni desde luego con las 'no pruebas' que se han aportado para poner de manifiesto que hubiera habido ningún tipo de irregularidad en la contratación".

Por su parte y posteriormente, en la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, ha recordado que el origen de este caso "fue una denuncia de una organización ultraderechista" y que "la fiscalía ha ido desmontando todas y cada una de las acusaciones". En todo caso, Saiz ha dicho que el Gobierno mantiene su "confianza en la justicia" y espera que en instancias superiores "se constate la inocencia de David Sánchez".