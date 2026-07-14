El presidente de la RFEF, Rafael Louzán, se pronuncia sobre las palabras de su "muy amigo" Rajoy

La columna en la que Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno y exlíder del PP, asegura que la selección gala tiene "un altísimo nivel, eso sí, sin franceses" ha causado una importante repercusión social y ha desembocado en un conflicto diplomático con el país vecino que ha llevado al Gobierno a trasladar a París que lo que en el Partido Popular definen como "sarcasmo" no conforma la posición española. Y no deja de generar nuevas reacciones.

Numerosas figuras públicas y del mundo de la política han respondido a las palabras de Rajoy, en una lista a la que se ha sumado una de las estrellas de La Roja. Lamine Yamal, fiel a su estilo, ha deslizado que "si el fútbol sirve para algo es para integrar en la sociedad". Pero este martes, horas antes de que Francia y España se midan sobre el césped, también se ha pronunciado una figura clave del deporte español, el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

En una entrevista con 'El Larguero' de la SER, Louzán ha sido preguntado por la afirmación del exmandatario. El máximo responsable de la Federación ha roto su silencio adelantando que "a ver, yo no soy dudoso en ese sentido". Se ha referido a que "yo soy muy amigo de Mariano Rajoy", a lo que ha añadido, a renglón seguido, que "yo lo que digo es una verdad muy grande".

El presidente de la RFEF echa balones fuera con Rajoy

Así, Louzán ha continuado apuntando a que "lo que más une hoy en España es la Selección Española de Fútbol, masculina e incluso la femenina, que no vengan la política a dividirla y a separarla". Tras esta reflexión, el presidente de la RFEF ha cambiado de tercio y ha dicho que "por tanto, no voy a entrar en ese tema y creo que es para otra cuestión porque mañana el foco es muy importante el que tenemos en ese partido y que me tiene a mí y a todos, como sabéis, muy centrados".

Rafael Louzán ha proseguido indicando que "por tanto, hay que tener un gran respeto por la selección francesa, que son, evidentemente, grandes jugadores a nivel mundial y España es una España plural, igual que Francia...". En ese momento le han planteado al presidente de la Federación que "qué mejor que nuestra selección para reflejar y representar la diversidad de nuestra sociedad". Louzán ha valorado que "sin duda", para acabar regresando a las palabras de Rajoy: "Es quizá, incluso más sacado de contexto".

Y le han planteado si ha podido hablar con el expresidente Rajoy. "No, no he hablado estos días, que yo recuerde, no", ha contestado Louzán, indicando que el expresidente "es un apasionado del deporte y en particular del fútbol", añadiendo que "si pasamos [de semifinales] ojalá podamos tenerle aquí con nosotros, así como estará, porque así nos lo ha dicho, el rey de España también". Cabe recordar que Louzán presidió la Deputación de Pontevedra con el Partido Popular del que también llegó a integrar la directiva del PP gallego.