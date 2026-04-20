El PSOE 'revienta' el CIS y obtendría su mejor resultado en más de una década

El PSOE sería el ganador de las elecciones generales si se celebraran hoy en España, según el barómetro del CIS correspondiente al mes de abril y hecho público este lunes. Y, además, sobrado. Los socialistas suben de forma súbita en hasta el 36,4%, casi cinco puntos más que en el sondeo del mes pasado, y logran el mejor resultado en una década.

Desde la celebración de las elecciones generales del pasado 23 de julio, su mejor dato en el CIS ha sido un 34,8% en octubre de 2025. En la anterior legislatura (2019 - 2023), su techo fue un 32,7% en octubre y noviembre de 2022. Por tanto, el PSOE pulveriza sus mejores registros de los últimos años y amplía distancias con el PP hasta los 13 puntos.

Y es que los populares, por el contrario, apenas suben tres décimas y se estancan en el 23% de los votos. Mientras, Vox se desinfla y vuelve a niveles de junio del año pasado, al retroceder casi dos puntos en sólo un mes (del 16,6% al 14,7%). En febrero, hace sólo dos meses, alcanzó su techo con el 18,9% de los votos. Ahora, está por debajo del 15%.

La subida del PSOE hace que las opciones a su izquierda caigan. Sumar, que se mantenía estable en el 7% desde junio, ahora baja al 5,8% y Podemos retrocede siete décimas, hasta el 2,2%.

En cuanto a los partidos nacionalistas o independentistas, ERC sube medio punto (2,9%) y supera a Podemos, Bildu sube dos décimas (1,3%), Junts otras dos (0,8%), PNV sube tres (0,8%) y el BNG baja casi un punto (0,8%) tras el subidón del mes pasado. El partido ultra de Alvise Pérez, Se Acabó la Fiesta, también retrocede cuatro décimas, hasta el 1,7%.

Pedro Sánchez es también el líder político mejor valorado con una puntuación media de 4,81 puntos sobre 5; seguido de Yolanda Díaz que logra un 4,25; Alberto Núñez Feijóo obtiene un 3,68; y Santiago Abascal un 2,75.

Cuatro ministros aprueban, con Cuerpo a la cabeza

Carlos Cuerpo, nuevo vicepresidente primero del Gobierno. Europa Press via Getty Images

Asimismo, Sánchez es el favorito como presidente del Gobierno para el 48,1% de los encuestados que dan su opinión, sacando 32,9 puntos de ventaja a Alberto Núñez Feijóo que lo es para el 15,2%, Santiago Abascal es el preferido para el 14,8%; Gabriel Rufián escala posiciones y ya lo es para el 6,5%.

Eso sí, en cuanto a la confianza que inspira el presidente del Gobierno, el 36,8% de los españoles asegura que Sánchez le inspira “mucha o bastante” y un 61,9% dice que “poca o ninguna”. Al preguntar por el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, el 17,2% afirma que le inspira “mucha o bastante confianza” y el 81,6% asegura que “poca o ninguna”.

El ministro de Economía y recién nombrado vicepresidente, Carlos Cuerpo, es el mejor valorado por los españoles con un 5,93, seguido de la ministra de Defensa, Margarita Robles que aprueba con un 5,33 y, en tercer lugar, estaría el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy con 5,27. También aprueba, con un 5,05 raspado, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

Los españoles, preocupados por Irán... y la vivienda

Ante los recientes bombardeos de Israel y Estados Unidos en Irán y la respuesta de este último, el 68,4% de los españoles dice estar “muy o bastante preocupado” - 4 puntos más que el mes pasado-, un 15,5% “algo preocupado”, y un 13,5% “poco o nada preocupado”. Además, el 86,9% cree que esta guerra supone un riesgo para la paz internacional, frente a un 10,1% que asegura que no.

Tras la postura que ha adoptado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante la guerra de Irán, el 38,6% indica que la imagen de España a nivel internacional ha mejorado “mucho o bastante”; un 11,8% afirma que ha mejorado “algo” y un 42,6% dice que ha mejorado “poco o nada”.

El 58,5% de los españoles cree que esta guerra les está afectando personalmente, de ellos, el 94,5% afirma que en lo que más lo nota es en la subida del precio de los carburantes (gasolina, diésel), el 92,5% en el encarecimiento de la cesta de la compra y el 80,1% en el incremento del coste de la factura de la luz y el gas.

Lo que no cambia, un mes más, es que la vivienda sigue siendo la principal preocupación de los españoles (41,3%), seguido de la crisis económica y los problemas de índole económica (24,9%), y los problemas relacionados con la calidad del empleo (19,2%).

Los problemas que los españoles consideran que más les afectan de manera personal son la crisis económica y los problemas de índole económico (38,8%), la vivienda (25,6%), y la sanidad (19,5%).