El 'talón de Aquiles' socialista: los mensajes de Ábalos y Sánchez despiertan un nuevo revuelo político

Unos mensajes de WhatsApp desvelados por el diario El Mundo entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y José Luis Ábalos han acumulado todo el debate político este lunes. Según la información del citado periódico, la comunicación entre ambos fue puntual una vez que el ministro fue destitutido en 2021. "Te traslado toda mi solidaridad ante los infundios que he visto en medios", le escribió por ejemplo Sánchez en una ocasión a su exsecretario de organización.

Estas informaciones se suman a una serie de filtraciones de conversaciones entre ambos dirigentes socialistas que pedían unidad a los barones del partido más críticos. Las conversaciones, según señalan políticos conservadores, podrían revelar una estrategia para silenciar a las voces disonantes del PSOE entre 2020 y 2021. "Hola, José Luis, gracias por el mensaje. Socializar los avances logrados es un gran hallazgo. Así lo haré", enviaba el presidente socialista antes de que Ábalos volviera a estar presente en las listas electorales.

Los mensajes desvelados por el diario El Mundo se encontraban en el disco duro de Koldo García, otro de los protagonistas en las investigaciones judiciales que se están llevando a cabo. En ellos, se muestra cómo Sánchez recurría habitualmente a su hombre de confianza -Ábalos- para mandar mensajes a los disidentes socialistas. "Hipócritas, petardos o lamentables" son algunos de los calificativos que utilizaba el presidente, algo que denota una información que era voz populi: en todas partes cuecen habas.

Ante esta situación, las reacciones políticas no han parado de sucederse a lo largo de toda la mañana de este lunes. Por parte del Partido Popular, estos mensajes demuestran que el presidente del Gobierno "lo sabía todo y lo tapó". Con ello, ha solicitado nuevamente unas elecciones generales. La secretaria general d los populares ha reafirmado esta posición apuntando a que esa relación "tan estrecha" demuestra "muchas cosas", "sobre todo que su cese tapó un gran escándalo que el presidente del Gobierno conocía perfectamente". Algo que no se puede discernir de los mensajes publicados por El Mundo.

Por parte de los diferentes sectores socialistas, las reacciones ante los mensajes de su presidente ha sido la tónica general en los medios de comunicación. El presidente del PSOE de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, -una de las conocidas voces más disonantes dentro del partido ha apuntado a que estos mensajes "evidencian que ambos tenían una relación de uña y carne". Así ha dejado constancia en una entrevista en una entrevista en Onda Cero. "Todos los que estamos en política sabemos que cuando se escribe un mensaje se sabe perfectamente que puede salir publicado", ha afirmado Page, sorprendido, y apuntando a que "la cautela hay que tenerla desde el parvulario de la política". Por otro lado, el dirigente socialista también ha dicho que su relación con Ábalos se ha basado en "conversaciones mínimas".

Los mensajes entre ambos líderes socialistas dejan entrever que hay una voz disidente especialmente señalada: la de Javier Lambán. El expresidente y secretario general del PSOE en Aragón ha revelado este lunes, tras la exclusiva de los mensajes, que recibió varias "broncas muy serias" por parte de Pedro Sánchez en las que sorprendía "su ira y pérdida de control". "Tuve tres o cuatro episodios con Sánchez telefónicos en los que me sorprendía la ira, la pérdida de control que percibía ante comentarios que había hecho y que no le habían gustado", ha revelado el socialista. Sus críticas vienen siendo recurrentes desde al año 2015 cuando Lambán y otros dirigentes socialistas señalaron que "Pedro estaba dispuesto a cualquier tipo de acuerdo, a cualquier tipo de pacto" y que "no existían para él perímetros de pactos posibles con tal de llegar al poder".

Por parte del núcleo duro del PSOE, las opiniones ante los mensajes se limitan a que "son conversaciones privadas y que no aportan nada". Así lo ha reflejado la secretaría política económica del PSOE, Emma López, este lunes. "Son mensajes privados, que ya se conocían, y que no aportan absolutamente nada", ha manifestado López, quien ha opinado que "sé están dando vueltas a algo que no tiene mucho más fundamento".

La solicitud de elecciones se ha convertido en la punta de lanza de todos los partidos de la oposición que aseguran que Pedro Sánchez se está "aferrando al poder". Una de las voces conocidas más críticas con el presidente del Gobierno, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que "la corrupción no va a acabar con Sánchez sino todo lo contrario, es la corrupción la que va a atar a Sánchez y le está atando al poder porque no lo puede dejar".

Los elementos comparativos con las investigaciones de su pareja. "Inspecciones fiscales, datos anónimos de particulares de sus domicilios, hasta reformas de las viviendas, de personas cercanas a políticos, adversarios políticos...", ha relatado la presidenta madrileña, y ha añadido, sin mencionar expresamente el caso de su pareja, que "son negocios particulares, acuerdos entre privados, y nadie ha dicho nada del Gobierno".

Las conversaciones entre Ábalos y Sánchez siguen corriendo como la pólvora una semana después de que el Ejecutivo tuviera que hacer frente a un apagón nacional y al robo de cables que cortó el trasporte entre la capital y Andalucía. El talón de Aquiles de los socialistas sigue causando estragos en el panorama político. Con todo ello, a primera vista estas informaciones reveladas no tendrían peso alguno en los diferentes procesos judiciales que se están llevando a cabo y relacionados entre sí como el Caso Koldo o el propio caso de Ábalos.