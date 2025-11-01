En lo de México Feijóo y Ayuso sí se ponen de acuerdo: "El Gobierno habla mal de España y de su historia"

Primero fue Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, y este sábado le ha seguido el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín. El consejero de Presidencia de Isabel Díaz Ayuso ha exigido la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, después de que este viernes reconociera "el dolor" causado por España a los pueblos originarios de México.

"El ministro Albares es el peor represenante que ha tenido nuestro país, el peor ministro de Exteriores que ha tenido nuestro país", ha espetado García Martín durante una visita a la ciudad madrileña de Buitrago de Lozoya. "Es un nefasto ministro que no conoce la historia" de España ni la de su alianza con Hispanoamérica. "Debe presentar su dimisión si no se retracta de forma automática" de sus declaraciones, ha insistido.

Al igual que hizo el presidente de su partido, el portavoz de Isabel Díaz Ayuso ha asegurado que el Gobierno "desprestigia nuestro país". "Un Gobierno que en cuanto tiene ocasión habla mal precisamente de lo que ha sido España, de lo que es España, de su historia y de la verdad", ha incidido.

Este viernes, el ministro de Asuntos Exteriores acercó posturas con el Gobierno mexicano al reconocer "el dolor y la injusticia" causados a los pueblos originarios de México. Lo hizo después de que las relaciones entre ambos países se enfriaran en 2019, cuando el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador exigiera al rey Felipe VI disculpas por las atrocididades españolas cometidas durante la conquista.

Las palabras de Albares sirvieron para retomar unas relaciones que, si bien no se habían roto, sí se habían distanciado. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció como positivas las palabras del ministro de Exteriores. "El perdón engrandece a los gobiernos y a los pueblos. No es humillante, al contrario, reconocer la historia, reconocer los agravios, pedir perdón o lamentar. Y recuperarlo como parte de la historia engrandece a los gobiernos y a los pueblos", dijo Sheinbaum.

Pese a todo, el líder del PP criticó la posición española. "Yo no me voy a avergonzar de la Historia de mi país. Me avergüenzo de la actualidad a la que nos condena este Gobierno", escribió Feijóo en redes sociales: "Que pidan perdón por lo que hacen ellos ahora".

