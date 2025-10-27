Encuesta | ¿A quién vas a votar el próximo 21D en Extremadura?

El anuncio no ha sorprendido a nadie: María Guardiola ha convocado este miércoles elecciones anticipadas en Extremadura para el próximo 21 de diciembre. La presidenta de la comunidad ya tenía entre sus opciones tomar esta decisión tras el bloqueo de Vox, PSOE y Unidas Podemos para aprobar unos nuevos presupuestos. Y por fin, tiene fecha.

En la rueda de prensa en la que ha hecho pública su decisión y el devenir de los extremeños, la presidenta ha defendido su responsabilidad frente a la "irresponsabilidad" del resto de grupos parlamentarios por su decisión de "bloquear" la situación. De este modo, se abre un nuevo calendario político en España: la región vuelve a las urnas después de dos años de Gobierno popular en una región históricamente socialista.

"No vamos a permitir un bloqueo porque algunos no estamos aquí para agarrarnos al sillón, estamos aquí para transformar Extremadura para impulsar el crecimiento de esta región. Y si hay un momento en el que los grupos se enrocan y no permiten que esto pase, pues tendrán que ser los ciudadanos los que hablen", ha asegurado la presidenta autonómica. Ahora bien, y tú, ¿qué vas a votar?

