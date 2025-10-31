¿Deuda histórica o pasado olvidado? Muchos son los historiadores tanto españoles como hispanoamericanos que ven la relación entre España y el resto de países sudamericanos una cuestión sin resolver y que solo se podría solucionar con una rectificación y reparación institucional.

Sin embargo, también son muchos los que creen que esta cuestión no deja de ser un tipo de relación colonial como otras cientos o miles que han existido a lo largo de la historia de la humanidad y que no requiere ningún tipo de disculpa ni rectificación. Más si cabe porque alegan que gran parte de la población sudamericana actualmente es descendiente precisamente, de esos colonos que llegaron hace más de 500 años a tierras americanas.

El debate, como en casi todas las cuestiones históricas está más que servido. Muchos lo tildan de 'Leyenda negra' contra España, mientras que otros lo definen como una responsabilidad histórica. En cualquier caso, ambas posturas son discutidas desde hace décadas si no, siglos. Y por el momento, en pleno 2025 sigue sin existir un consenso generalizado que ponga fin a las disputas en este asunto.

El Gobierno de España ha movido ficha por primera vez en este sentido: ¿suficiente o no?¿necesario o no? Puedes participar respondiendo a la siguiente encuesta: ¿Hace bien España disculpándose con México? Si no puedes ver la encuesta, clica aquí. Responde y deja tus comentarios si lo deseas.