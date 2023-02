Enma López pone los puntos sobre las íes y le dice a Cifuentes lo que pasa con la sanidad en Madrid

La concejala del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid y actual coordinadora de la campaña de Reyes Maroto para disputar la alcaldía de la capital, Enma López, ha estado este lunes como colaboradora en Todo es mentira.

Durante el programa, ha tenido un encontronazo con la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes (PP), al tratar el asunto de la manifestación a favor de la sanidad pública en la región.

Ya es bien sabido por todos que los médicos, especialmente los de Atención Primaria y los pediatras, llevan meses secundando una huelga indefinida con la que buscan conseguir mejoras laborales y un aumento de los recursos económicos para evitar sobrecargas de trabajo.

Por eso, durante la mañana del domingo, los vecinos de Madrid se reunieron en una multitudinaria manifestación para hacer un llamamiento en defensa de la Sanidad Pública. El tema en cuestión fue tratado en el programa de Cuatro porque, según el Partido Popular, se trata de una huelga "partidista".

El momento de la discusión ha sido recogido y publicado en Twitter por López. En el vídeo, además, se menciona también el polémico tuit de la Comunidad de Madrid sobre la gestión público-privada del hospital de Villalba tras el discurso de la viuda de Carlos Saura en los Premios Goya.

Según Cifuentes, al PSOE no le interesa llegar a ningún acuerdo para desconvocar la huelga porque el grupo hace "una utilización partidista y electoral del tema sanitario", algo que ha calificado de "muy grave".

En respuesta, López ha empezado aludiendo al elevado tono de voz de la popular y ha dicho que "no por hablar más alto se tiene más razón". Y, a continuación, ha contestado a las acusaciones de Cifuentes: "Juan Lobato propuso un acuerdo y un pacto por la Sanidad Pública en enero del año pasado. Lo ha estado repitiendo desde entonces y nadie le ha llamado".

"Para poder llegar a un acuerdo hay que sentarse en la mesa a hablar, tanto con los partidos políticos como con los sanitarios", ha reprochado la socialista. Asimismo, ha hecho referencia al tema de la inversión en sanidad: "Habláis de que invertís más. Es verdad (...) pero tú (Cifuentes) sabes igual que yo que esto no va de poner más dinero, va de poner dinero donde hace falta. Va de gastar bien".

Al instante, la del PP ha saltado ofendida asegurando que el tema sí que "va de poner más recursos". Risto Mejide, presentador del programa, ha pedido a Cifuentes que no interrumpiera para que López pudiera terminar su alegato.

"Esto va de gastar bien. Y, luego, no me digas que no estás privatizando porque hasta el tuit ese infernal de la Comunidad de Madrid está hablando de una colaboración público-privada. Entonces, o es privada y entonces es muy bueno y no tenemos por qué saberlo, aunque seas una viuda y se te acabe de morir tu marido, o a lo mejor es que no es privada. Pero, las dos cosas a la vez no son sostenibles, Cristina", ha sentenciado la del PSOE.