Nicolás Sartorius define con todo detalle lo que sería un gobierno de PP y Vox: "No es la derecha de siempre"

El histórico referente de la izquierda Nicolás Sartorius (San Sebastián, 1938) ha concedido una entrevista a El País, donde le preguntan por la situación política de España y su futuro a corto medio plazo.

Sartorius, cofundador de Comisiones Obreras, cree que ningún gobierno ha tenido que soportar el nivel de acoso y derribo al que se ve sometido el de Pedro Sánchez. Asimismo, ha retratado al PP, asegurando que no es "heredero de la Transición".

Sin embargo, lo más llamativo de la entrevista es lo que el político vasco ha dicho sobre la posibilidad de que PP y Vox formen un gobierno de coalición. Para Sartorius, un Ejecutivo compuesto por la derecha y la ultraderecha sería "un desastre".

"La derecha que viene no es la derecha de siempre, no es la derecha tradicional que conocemos. No es a la que estamos acostumbrados", señala en El País, donde también avisa de que ya no estamos en "la alternancia del bipartidismo".

"El PP no es heredero de la Transición"

Sartorius también se ha referido al nivel de ruido creciente en el Congreso, donde el insulto y el desprecio hacia el oponente se ha convertido en la norma: "Se ha normalizado llamar hijo de puta al presidente del Gobierno, el odio a Sánchez, el nivel de los insultos y acusaciones que hay contra este Gobierno no lo he visto en otras épocas".

Para el histórico referente de la izquierda, el ambiente "es tóxico" y pone de ejemplo la Ley de Nietos del ambiente "malsano" que se ha instalado en España. "¡Venga, vamos a decir que el voto exterior es un pucherazo! Se busca lo que sea. A cualquier cosa se le da la vuelta", sostiene.

Preguntado por los puntos en común entre PP y Vox, Sartorius afirma que el PP actual "no es heredero del centroderecha de la Transición". "No es heredero de Adolfo Suárez, es heredero de lo que era el partido de Manuel Fraga, Alianza Popular", asegura.

"Muchas veces pienso, a lo mejor exageradamente, que si no estuviéramos en Europa aquí habría pasado algo gordo. Y no digo más", explica. Pero para el político vasco, lo más llamativo es que el PP "está alimentando a Vox" porque "le compra la prioridad nacional".